"Gotovo 20 posto građana u Izraelu su Palestinci koji su ostali u svojoj domovini, Palestini, koja je 1948. postala Izrael. Oni su srž palestinskog naroda, ostali su u svojoj domovini i postali izbjeglice 1948. To su palestinski građani Izraela, zajamčeno im je izraelsko državljanstvo. U početku ih je bilo 10 posto, a njihov se udio postupno povećavao sve do nešto manje od 20 posto", započela je Honaida Ghanim, objasnivši povijest tzv. 'arapskih', zapravo palestinskih državljana Izraela.