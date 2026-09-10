73.000 ubijenih
Dokumentarni film razotkriva tajne sustave kojima se Izrael služi u masovnom ubijanju civila u Gazi
Svjedočanstva pripadnika izraelske vojske uključenih u nadzor i ubijanje na daljinu donosi dokumentarni film u produkciji Guardiana
Svjedočanstva 24 pripadnika izraelske vojske o tajnim sustavima korištenima u genocidu u Gazi otkrivena su u novom dokumentarnom filmu o masovnom ubijanju palestinskih civila.
NAZA, film izraelskih redatelja Yuvala Abrahama i Rachel Szor, dobitnika Oscara, prikazan je u četvrtak na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji kao jedini dokumentarni film u konkurenciji za prestižnoga Zlatnog lava.
Naslov filma potječe od kratice kojom se izraelska vojska eufemistički služi za civile čiju smrt očekuje u vojnom napadu. Film je producirao Guardian, a donosi opsežna svjedočanstva izraelskih obavještajnih časnika i vojnika uključenih u nadzor i ubijanje palestinskih civila na daljinu.
Razgovori su snimani noću na krovovima zgrada u Tel Avivu, uz uvjet anonimnosti zbog opasnosti kojima bi sugovornici bili izloženi kada bi javno govorili o izraelskom vojnom djelovanju. Njihov izgled i glasovi u filmu digitalno su izmijenjeni kako bi im se prikrio identitet.
Sugovornici detaljno opisuju tajne metode kojima se izraelska vojska služi u Gazi, uključujući sustave utemeljene na umjetnoj inteligenciji, izrađene za identificiranje velikog broja potencijalnih nižerangiranih pripadnika Hamasa. Potom ih se noću bombardiralo u njihovim domovima, uz svijest da će u tim napadima biti ubijene i njihove obitelji.
Izraelska vojska hakirala je telefone kako bi utvrdila lokacije tih osoba te potajno prisluškivala njihove razgovore sa suprugama i djecom nekoliko trenutaka prije nego što bi svi bili ubijeni.
Film donosi i svjedočanstva iz prve ruke o uništavanju četvrti u kojima se, prema procjenama izraelske vojske, u svojim domovima još skrivalo do 25 posto stanovnika, sustavnom spaljivanju civilnih kuća te ubijanju civila na mjestu za podjelu hrane.
Abraham je u četvrtak na konferenciji za novinare u Veneciji rekao: „Tim smo časnicima jednostavno kazali: ‘Molimo vas, opišite nam što ste radili. Kako ti sustavi funkcioniraju? Nacrtajte nam ih.’ Katkad već samim postavljanjem pitanja dobijete odgovore.
Neki od njih nisu izrazili kajanje, a neki jesu. Neki su govorili ravnodušno, neki s ponosom.“
Nekoliko sugovornika radilo je u tajnoj obavještajnoj jedinici koja izravno odgovara uredu izraelskoga premijera Benjamina Netanyahua; jedan od njih rekao je da je njihova zadaća bila „spriječiti mir“.
„Ovaj smo film snimili iz osjećaja obveze da svoj položaj izraelskih filmaša i novinara iskoristimo za istraživanje sustava koji stoje iza masovnog ubijanja palestinskih civila, za koje je odgovorna naša zemlja“, naveli su Abraham i Szor u redateljskoj izjavi.
Redatelji su naglasili da film nije usredotočen na „sporadične ratne zločine koje su počinili odmetnuti vojnici“.
„Usredotočen je na same zapovijedi, politike, prihvaćene prakse, jezik i logiku koji takve prakse omogućuju te na ljude koji unutar njih djeluju“, rekli su. „Na sustav i njegove kotačiće.“
Dokumentarni film koproducirao je James Wilson, a izvršni producent bio je Jonathan Glazer — isti tim koji stoji iza Oscarom nagrađenog filma Zona interesa.
NAZA se nadovezuje na otkrića koja su između 2023. i 2025. prvi objavili izraelsko-palestinski časopis +972 Magazine, hebrejski medij Local Call i Guardian. Film je sniman i produciran uz stroge sigurnosne mjere zbog opasnosti kojoj su izloženi povjerljivi novinarski izvori, a njegov je sadržaj sve do premijere u četvrtak bio strogo čuvana tajna.
Paul Lewis, voditelj istraživačkog odjela Guardiana i izvršni producent filma, opisao je NAZU kao vrhunac „višegodišnjeg mukotrpnog rada na otkrivanju i provjeravanju sustava kojima se izraelska vojna obavještajna služba služi u Gazi“.
Abraham je rekao da je snimanje dokumentarnog filma otvorilo prostor za istraživanje zajedničkog učinka tog rada.
„U ovom filmu razgovaramo s 24 osobe. Promatramo sustave masovnog ubijanja. Film kao medij omogućuje vam da istražite strukture i sustave te način na koji se svi njihovi dijelovi povezuju.“
Prije premijere Alberto Barbera, umjetnički ravnatelj Venecijanskog filmskog festivala, rekao je novinarima da će NAZA biti „istinski revolucionaran“ film, nazvavši ga „politički subverzivnim i filmski iznimno zanimljivim djelom“.
„To nije tek obična zbirka razgovora“, prenio je talijanski Cinecittà News Barberine riječi. „Trebale su im tri godine da te izraelske obavještajne i vojne dužnosnike uvjere da progovore o poslu koji su obavljali nakon početka invazije na Gazu, a uvjeravam vas da su njihova svjedočanstva potresna.“
U izraelskim napadima u Gazi od 2023. ubijeno je više od 73.000 Palestinaca, većinom civila, dok ih je više od 174.000 ranjeno. Zajedno čine više od deset posto stanovništva koje je Gaza imala prije početka genocida.
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