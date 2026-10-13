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Crno more

Novi incident: Dva broda pogođena dronovima u moru kod Bugarske, jedan potonuo

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N1 Info
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13. lis. 2026. 09:06
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Crno more
YORUK ISIK/Handout via REUTERS

Dva broda pogođena su dronovima u Crnom moru, a jedan je potonuo, izjavio je u utorak bugarski premijer Rumen Radev.

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Incident se navodno dogodio oko 24 kilometra od bugarske obale.

Radev nije iznio dodatne informacije o tome odakle su brodovi doplovili ni kakav su teret, ako ga je bilo, prevozili, piše Euronews.

Također nije naveo odakle su dronovi mogli doći.

Ovo nije prvi put da je Bugarska izvijestila o takvom incidentu u Crnom moru.

Ranije ovog mjeseca Radev je napad dronovima koji se dogodio 6. listopada, oko 130 kilometara od bugarske obale, opisao kao „apsolutno neprihvatljiv”. U tom je napadu jedan trgovački brod potonuo, a drugi je oštećen. Radev nije naveo tko je odgovoran za napad jer je istraga još u tijeku.

Rumunjska ministrica vanjskih poslova Oana-Silvia Țoiu opisala je smrtonosni incident koji se dan ranije dogodio u blizini rumunjske obale kao „flagrantno kršenje međunarodnog prava”.

U međuvremenu se teretni brod u turskom vlasništvu, koji je prevozio ukrajinsko žito, zapalio, a potom potonuo u blizini rumunjske obale.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su brod napali ruski dronovi. U napadu su poginule dvije osobe koje su se nalazile na brodu.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osudila je oba incidenta.

„Situacija u Crnom moru sve više zabrinjava”, poručila je. „Napadi na civilne brodove neprihvatljivi su.”

Ovi incidenti ponovno su otvorili pitanje sposobnosti Europe da zaštiti pomorski promet i kritičnu infrastrukturu u Crnom moru, više od godinu dana nakon što je Europska unija pokrenula strategiju za jačanje sigurnosti u toj regiji.

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Teme
bugarska crno more napadi dronovima rumen radev

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