Crno more
Novi incident: Dva broda pogođena dronovima u moru kod Bugarske, jedan potonuo
Dva broda pogođena su dronovima u Crnom moru, a jedan je potonuo, izjavio je u utorak bugarski premijer Rumen Radev.
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Incident se navodno dogodio oko 24 kilometra od bugarske obale.
Radev nije iznio dodatne informacije o tome odakle su brodovi doplovili ni kakav su teret, ako ga je bilo, prevozili, piše Euronews.
Također nije naveo odakle su dronovi mogli doći.
Ovo nije prvi put da je Bugarska izvijestila o takvom incidentu u Crnom moru.
Ranije ovog mjeseca Radev je napad dronovima koji se dogodio 6. listopada, oko 130 kilometara od bugarske obale, opisao kao „apsolutno neprihvatljiv”. U tom je napadu jedan trgovački brod potonuo, a drugi je oštećen. Radev nije naveo tko je odgovoran za napad jer je istraga još u tijeku.
The latest attack on a commercial vessel in the immediate vicinity of Bulgaria’s territorial waters is absolutely unacceptable. At 01:30, a distress call was received from a vessel 18 nautical miles east of Byala. According to the crew, the Chelsea 3—sailing under the Maltese flag, registered in Odesa and Ukrainian-owned—was struck on its deck and side by three aerial drones. All 15 crew members—seven Ukrainian and eight Azerbaijani nationals—were safely transported to the port of Varna. Five are receiving medical assistance. Our Permanent Representatives to NATO and the EU have been informed. Bulgaria continues to seek support for an investigation into the attacks to determine the country of origin of the drones. We are also seeking assistance to strengthen surveillance of the air and maritime domains and enhance our response capabilities. We do not have clear and conclusive evidence to attribute responsibility to either side. However, as I have already stated, the logic suggests that the outcome benefits the Russian Federation. I will therefore summon the Russian Ambassador for a meeting today. At an extraordinary meeting of the Security Council under the Council of Ministers, we also received information about another vessel, struck 17 nautical miles east of Krapets. It sank, and one crew member was rescued.— Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 13, 2026
Rumunjska ministrica vanjskih poslova Oana-Silvia Țoiu opisala je smrtonosni incident koji se dan ranije dogodio u blizini rumunjske obale kao „flagrantno kršenje međunarodnog prava”.
U međuvremenu se teretni brod u turskom vlasništvu, koji je prevozio ukrajinsko žito, zapalio, a potom potonuo u blizini rumunjske obale.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su brod napali ruski dronovi. U napadu su poginule dvije osobe koje su se nalazile na brodu.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osudila je oba incidenta.
„Situacija u Crnom moru sve više zabrinjava”, poručila je. „Napadi na civilne brodove neprihvatljivi su.”
Ovi incidenti ponovno su otvorili pitanje sposobnosti Europe da zaštiti pomorski promet i kritičnu infrastrukturu u Crnom moru, više od godinu dana nakon što je Europska unija pokrenula strategiju za jačanje sigurnosti u toj regiji.
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