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"Ruski rat..."

Von der Leyen se oglasila oko krize u Crnom moru: "To je neprihvatljivo"

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Hina
|
13. lis. 2026. 11:19
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Ursula von der Leyen
AFP / NICOLAS TUCAT

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa osudili su u utorak napade brodove u Crnom moru i izrazili solidarnost s Bugarskom.

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“Crno more postalo je još jedno poprište eskalacije ruskog rata u Ukrajini. To je neprihvatljivo”, objavila je na X-u Ursula von der Leyen.

Antonio Costa je najavio da će čelnici EU-a koji se sastaju u četvrtak i petak u Bruxellesu raspravljati o toj situaciji i o intenziviranju ruskih hibridnih aktivnosti.
“EU iskazuje punu solidarnost s Bugarskom nakon sinoćnjih napada na teretne brodove u blizini njezine obale”, kaže Costa.

Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama nedaleko od bugarske obale na Crnom moru, od kojih je jedan potonuo, u drugom takvom incidentu u tjedan dana, izjavio je u utorak premijer Rumen Radev.

Teme
crno more eu solidarnost hibridne prijetnje pomorska sigurnost rusko-ukrajinski rat

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