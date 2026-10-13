"Ruski rat..."
Von der Leyen se oglasila oko krize u Crnom moru: "To je neprihvatljivo"
Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa osudili su u utorak napade brodove u Crnom moru i izrazili solidarnost s Bugarskom.
Oglas
“Crno more postalo je još jedno poprište eskalacije ruskog rata u Ukrajini. To je neprihvatljivo”, objavila je na X-u Ursula von der Leyen.
Antonio Costa je najavio da će čelnici EU-a koji se sastaju u četvrtak i petak u Bruxellesu raspravljati o toj situaciji i o intenziviranju ruskih hibridnih aktivnosti.
“EU iskazuje punu solidarnost s Bugarskom nakon sinoćnjih napada na teretne brodove u blizini njezine obale”, kaže Costa.
Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama nedaleko od bugarske obale na Crnom moru, od kojih je jedan potonuo, u drugom takvom incidentu u tjedan dana, izjavio je u utorak premijer Rumen Radev.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas