Trumpov sin stigao u Banja Luku: "To je obični marketinški trik"
Donald Trump Junior, najstariji sin predsjednika SAD, doputovao je u utorak u Banju Luku kako bi tamo razgovarao s poduzetnicima i političarima a njegov posjet tom gradu označen je kao radni no vlast u Republici Srpskoj trudi se tumačiti ga kao dokaz sve boljih odnosa sa sadašnjom američkom administracijom.
Uz velike mjere osiguranja Trump Junior stigao je privatnim zrakoplovom u Banju Luku izravno iz SAD u popodnevnim satima i potom otišao u središte grada kako bi pred odabranim uzvanicima, kako je pojašnjeno, održao govor o mogućnostima gospodarske suradnje i geopolitičkim promjenama u svijetu.
Za tu priliku središte Banje Luke bilo je u cijelosti blokirano, a uz veliki broj policajaca iz entitetskog MUP-a na osiguranju su angažirana i teška oklopna vozila.
Trump Junior nema nikakvu formalnu ulogu u administraciji svog oca ali je od njega zajedno s mlađim bratom Ericom preuzeo vođenje obiteljskog poslovnog carstva pod krovnim nazivom The Trump Organization.
Prošle je godine o mogućem investiranju u Beogradu razgovarao sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem no od tih planova nije bilo ništa jer se javnost u Srbiji žestoko usprotivila najavama gradnje kapitalom obitelji Trump na razvalinama nekadašnjeg sjedišta generalštaba JNA.
Igor Dodik, organizacijski tajnik i sin čelnika vladajuće stranke u RS MiIorada Dodika, izjavio je kako je mlađi Trump u Banju Luku stigao "na njegov poziv i na prijateljskom osnovu" opisujući to rezultatom dugogodišnjeg rada s ljudima koji zastupaju "politiku zdravog razuma".
"Bit će još ovakvih dolazaka"
Bliska suradnica Milorada Dodika Ana Trišić Babić kazala je kako je, unatoč činjenici da je posjet Trumpa mlađeg Banjoj Luci planiran tek na nekoliko sati to iznimno važan događaj jer je, navodno, dokaz da je vladajuća struktura u RS-u uspjela izaći iz izolacije u kojoj je bila godinama, uključujući tu američke sankcije protiv Milorada Dodika.
"Sjetite se gdje smo bili prošle godine u ovo vrijeme, kakav je pritisak bio na RS i njene političare. Mi smo se pozicionirali da imamo posjete američkih predstavnika, dužnosnika. Bili su posjeti i prije Trumpa mlađeg, a bit će ih još", kazala je Trišić Babić za entitetski javni servis RTRS.
Pod kojim je uvjetima dolazak sina američkog predsjednika u Banju Luku organiziran ostalo je nepoznato a jedan od lidera oporbe, predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša ocijenio je kako je taj spektakl bio tek "marketinški trik" vladajućih.
Ističući kako je nejasno je li posjet Donalda Trumpa Juniora rezultat privatnog aranžmana ili dogovora neke skupine, konstatirao je kako to nije nikakva institucionalna suradnja pa ne može utjecati na odnose RS sa SAD-om.
"Mi smo beznačajni u geopolitičkim odnosima velikih sila. Volio bih znati ima li ovaj posjet ikakav drugi efekt osim marketinškog", kazao je Blanuša.
