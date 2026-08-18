NOVINAR IZ WASHINGTONA
Puljić: Dodik pokrenuo novu lobističku ofenzivu u SAD-u, jače se povezuje s Trumpovom desnicom
Milorad Dodik nastavlja intenzivirati lobističke aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, a njegovi suradnici pokušavaju ga predstaviti kao saveznika dijela američke desnice i antiglobalističke politike, ocijenio je novinar Ivica Puljić iz Washingtona za FTV.
Puljić je govorio i o sudskom postupku koji su pokrenuli Dodik, njegov sin Igor i ostali protiv američkih sankcija. Njihov pravni tim dobio je pred Okružnim sudom na Floridi rok do 25. kolovoza za odgovor na zahtjev američke administracije da se tužba odbaci.
Tužba je podnesena u travnju, iako su sankcije Miloradu Dodiku i njegovim suradnicima ukinute još u listopadu prošle godine, tijekom administracije Donalda Trumpa.
Puljić kaže da produljenje roka nije neuobičajeno te da ga je sud u Miamiju odobrio na zahtjev Dodikova pravnog tima, koji predvodi odvjetnik Robert Davy Garson. Prema Puljiću, Garson istodobno djeluje i kao Dodikov lobist u SAD-u.
U Kongresu traže povratak sankcija
Puljić ističe da mu nije sasvim jasno zbog čega Dodik nastavlja sudski postupak nakon što su sankcije već ukinute. Podsjeća da je Dodik imao potporu dijela Trumpove administracije, ali da u američkom Kongresu postoji bitno drukčije raspoloženje.
Prema njegovim riječima, zastupnici iz obje velike stranke u nekoliko su navrata tražili ponovno uvođenje sankcija Dodiku.
"U Kongresu imaju reakcije. Smatraju da je to, mogu to otvoreno reći, glupost. Oni su u nekoliko navrata tražili da se Dodiku vrate sankcije“, rekao je Puljić, dodajući da su takve zahtjeve iznosili i republikanci i demokrati.
Izvršna vlast, međutim, zasad nije poduzela ništa.
Nova lobistička ofenziva
Puljić upozorava da je Dodik u međuvremenu krenuo u novu lobističku ofenzivu u SAD-u. Kao jedan od primjera naveo je američkog političkog aktivista i Dodikova lobista Marca Zella, koji je zahvalio Republici Srpskoj na, kako je naveo, zaštiti židovske zajednice.
Zell je istodobno iznio teške optužbe na račun muslimanskih vlasti u Sarajevu, povezujući ih s iranskim utjecajem.
Puljić upozorava da se pritom izostavlja važan dio konteksta. Prema njegovim riječima, BiH je u ožujku ove godine službeno označila Iransku revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom, zajedno s drugim europskim državama.
Puljić je odbacio i tvrdnje da je Dodikovo lobiranje postalo važna tema američkih medija.
"Vjerujte mi, to jednostavno nije tema u vodećim američkim medijima. U nekim manjim medijima ima nekoliko rečenica o svemu tome“, rekao je, piše N1 BiH.
Dodika predstavljaju kao mogućeg američkog saveznika
Puljić je izdvojio i tekst objavljen u časopisu Harvard Journal of Law and Public Policy, čiji autori zagovaraju promjenu američkog pristupa Bosni i Hercegovini.
Prema njegovim riječima, autori se zalažu za smanjenje međunarodnog nadzora nad BiH, uključujući ulogu Ureda visokog predstavnika (OHR), tvrdeći da bi se time lokalnom stanovništvu omogućilo veće samoodređenje.
U tom se kontekstu čelnike Republike Srpske poput Dodika prikazuje kao moguće saveznike antiglobalističkih političkih snaga u SAD-u i Europi. Dio argumentacije temelji se i na potrebi suzbijanja iranskog utjecaja u BiH.
Dodik je, prema Puljićevim riječima, u tom političkom narativu predstavljen kao čovjek koji se desetljećima protivi "globalističkim programima“ koje su promovirali Europska unija i ranije američke administracije.
Povezivanje s Trumpovim političkim krugom
Puljić smatra da upravo takav narativ pokazuje smjer Dodikove nove strategije u Washingtonu – povezivanje vlastite politike s američkom desnicom i političkim krugovima bliskima Donaldu Trumpu.
Podsjetio je da je Dodik otvoreno podržavao Trumpa te da američki predsjednik uživa snažnu potporu i među dijelom Amerikanaca srpskog podrijetla.
"To su nove stvari i Dodik nastavlja još dublje sa svojim lobiranjem“, zaključio je Puljić.
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