The Economist: Hrvatski LNG otvara novu bitku Amerike i Europske unije za utjecaj na Balkanu

Posebna se pozornost posvećuje plinskoj interkonekciji između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Projekt se godinama nije pomicao zbog političkih nesuglasica u BiH, no u travnju je, navodi list, izmijenjen zakon kojim je američka tvrtka, bez prethodnog iskustva u plinskom sektoru ili izgradnji plinovoda, imenovana glavnim investitorom.