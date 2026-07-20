Rat u Ukrajini
Dodik: Sreća za EU je što Putin upravlja Rusijom...
Europska unija spremna je da rat u Ukrajini traje do "posljednjeg Ukrajinca", ustvrdio je u ponedjeljak predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik.
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Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik ocijenio je da je Europska unija spremna da rat u Ukrajini traje do "posljednjeg Ukrajinca".
"Zato se ni neće uskoro završiti", napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Prema njegovim riječima, Europska unija spremna je svoje ciljeve i interese "pokušati ostvariti tuđim životima i tuđom krvlju".
"Rat se vodi na teritoriju Ukrajine, ali u suštini je to borba EU-a da slomi Rusiju. Međutim, dogodio se suprotan proces. Inzistirajući na nastavku rata, EU uništava svoje gospodarstvo", naveo je Dodik.
Istaknuo je kako to, prema njegovu mišljenju, najbolje potvrđuje izjava njemačkog kancelara Friedricha Merza da je njemačko gospodarstvo u stalnom padu jer je "počivalo na jeftinim energentima iz Rusije, bez kojih je ostalo".
"Rusija neće biti poražena, a EU će desetljećima trpjeti posljedice svojih iracionalnih odluka", smatra Dodik, dodavši da je "sreća za EU što Rusijom upravlja Vladimir Putin, jer da je netko drugi, posljedice bi bile drastično tragičnije".
ЕУ је спремна да рат у Украјини траје до посљедњег Украјинца.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 20, 2026
Зато се и неће ускоро завршити.
Своје циљеве и интересе спремни су да пробају остварити туђим животима и туђом крвљу.
Рат се само води на територији Украјине, а суштински је то борба ЕУ да се сломи Русија.
Међутим,…
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