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Rat u Ukrajini

Dodik: Sreća za EU je što Putin upravlja Rusijom...

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N1 Srbija
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20. srp. 2026. 17:07
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In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin meets with Bosnian Serb leader Milorad Dodik in Sochi on October 2, 2025. (Photo by Mikhail METZEL / POOL / AFP)
Mikhail METZEL / POOL / AFP

Europska unija spremna je da rat u Ukrajini traje do "posljednjeg Ukrajinca", ustvrdio je u ponedjeljak predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik.

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Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik ocijenio je da je Europska unija spremna da rat u Ukrajini traje do "posljednjeg Ukrajinca".

"Zato se ni neće uskoro završiti", napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Prema njegovim riječima, Europska unija spremna je svoje ciljeve i interese "pokušati ostvariti tuđim životima i tuđom krvlju".

"Rat se vodi na teritoriju Ukrajine, ali u suštini je to borba EU-a da slomi Rusiju. Međutim, dogodio se suprotan proces. Inzistirajući na nastavku rata, EU uništava svoje gospodarstvo", naveo je Dodik.

Istaknuo je kako to, prema njegovu mišljenju, najbolje potvrđuje izjava njemačkog kancelara Friedricha Merza da je njemačko gospodarstvo u stalnom padu jer je "počivalo na jeftinim energentima iz Rusije, bez kojih je ostalo".

"Rusija neće biti poražena, a EU će desetljećima trpjeti posljedice svojih iracionalnih odluka", smatra Dodik, dodavši da je "sreća za EU što Rusijom upravlja Vladimir Putin, jer da je netko drugi, posljedice bi bile drastično tragičnije".

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Teme
europska unija milorad dodik rat u ukrajini rusija ukrajina vladimir putin
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