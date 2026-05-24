Trumpov zaokret prema Zapadnom Balkanu: “Nije ono što piše, nego ono što je izostavljeno”
Novi izvještaj američkog State Departmenta o politici SAD-a prema Zapadnom Balkanu izazvao je brojne reakcije analitičara, a dio njih smatra da je politički najvažnije upravo ono što u dokumentu nije spomenuto.
U izvještaju pod nazivom "Promicanje regionalne stabilnosti i prosperiteta na Zapadnom Balkanu" administracija predsjednika Donalda Trumpa navodi da ostaje posvećena stabilnosti regije, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine te suzbijanju ruskog i kineskog utjecaja.
Ipak, analitičari upozoravaju da dokument pokazuje promjenu naglaska u američkom pristupu regiji – manje prostora daje europskim integracijama i demokratizaciji, a znatno više stabilnosti, energetici, infrastrukturi i američkim komercijalnim interesima.
Analitičar Adi Ćerimagić za N1 BiH ocijenio je da je "najupečatljiviji aspekt" izvještaja upravo ono što je iz njega izostavljeno.
"Najupečatljiviji aspekt izvještaja američkog State Departmenta upućenog Kongresu o politici Trumpove administracije za promicanje regionalne stabilnosti i prosperiteta na Zapadnom Balkanu nije ono što u njemu piše, nego ono što je izostavljeno", naveo je Ćerimagić u objavi na platformi X.
"EU predstavljena kao neakter"
Posebno je upozorio na činjenicu da se europske i euroatlantske integracije gotovo uopće ne spominju.
"Ne postoji nikakva referenca na podršku integraciji regije u Europsku uniju ili NATO, niti čak priznanje njihove važnosti", istaknuo je.
Prema njegovoj ocjeni, Europska unija u dokumentu je predstavljena "u najboljem slučaju kao neakter, a u najgorem kao regulatorna prepreka i konkurent".
Ćerimagić smatra da je to posebno vidljivo u dijelovima koji se odnose na ekonomiju i investicije.
"Za ovu američku administraciju strategije, politike i aktivnosti EU-a na Zapadnom Balkanu djeluju gotovo irelevantno", poručio je.
Nema više spašavanja regije
U samom izvještaju State Department navodi da je "era izgradnje država pod vodstvom SAD-a završena" te da se američka politika sada fokusira na "stabilnost i obostrano korisna partnerstva", a ne na "spašavanje ili rekonstrukciju regije".
Dokument znatno više prostora posvećuje ekonomiji, energetici, infrastrukturi i američkim komercijalnim interesima nego demokratizaciji ili europskim integracijama regije.
Washington u izvještaju navodi da želi smanjiti ruski energetski utjecaj i ojačati američku prisutnost kroz projekte plinske infrastrukture, energetike i prometa.
"EU nije faktor jer je sama izabrala da ne bude faktor"
Politolog Jasmin Mujanović ocijenio je da dokument predstavlja "najkoherentniju artikulaciju američke politike prema regiji" otkako je Trump ponovno preuzeo predsjedničku dužnost.
"U suštini, malo toga ga razlikuje od desetljeća ranije američke politike prema Zapadnom Balkanu", naveo je Mujanović u objavi na X-u.
Smatra da će europske prijestolnice posebno zabrinuti gotovo potpuno odsustvo Europske unije iz dokumenta.
"Europljani će biti uznemireni činjenicom da se EU gotovo ne pojavljuje u dokumentu, ali to zapravo odražava realnost na terenu i dugogodišnji pogled Washingtona. EU nije faktor jer je sama izabrala da ne bude faktor", ocijenio je.
Mujanović ipak ističe da dokument sadrži neke važne formulacije koje su, kako kaže, ranije nedostajale u američkoj retorici.
"Fraze koje su zabrinjavajuće izostajale iz američkih diplomatskih signala, poput ‘teritorijalnog integriteta’ u kontekstu BiH, sada se ponovno pojavljuju kroz cijeli dokument. To je pozitivno", naveo je.
Ni riječi o Dodiku i Vučiću u kontekstu BiH
Ipak, upozorio je da dokument izbjegava neka od najosjetljivijih pitanja u regiji.
"Odluka SAD-a da ukine sankcije protiv Milorada Dodika i njegova režima u BiH ostaje potpuno neadresirana, kao i njegove kontinuirane prijetnje Daytonskom sporazumu", naveo je.
Dodao je da dokument govori o kineskom utjecaju u regiji, ali bez izravnog spominjanja Srbije i Republike Srpske kao ključnih točaka tog utjecaja.
Također smatra da ostaje nejasno što Washington podrazumijeva pod pojmom "slabo upravljanje", koji se više puta koristi u izvještaju.
"Podržavaju li SAD reforme temeljene na presudama Europskog suda za ljudska prava i mišljenjima Venecijanske komisije ili su spremne na ad hoc dogovore s regionalnim liderima? To ostaje nejasno", naveo je Mujanović.
Na kraju je upozorio i na pitanje lobiranja regionalnih lidera u Washingtonu.
"Ogromna lobistička potrošnja Milorada Dodika i Aleksandra Vučića uopće se ne spominje, iako lebdi nad cijelom raspravom", zaključio je Mujanović.
Iako izvještaj potvrđuje podršku teritorijalnom integritetu BiH i stabilnosti regije, reakcije analitičara pokazuju da se ključna rasprava ne vodi samo oko onoga što Washington govori, nego i oko pitanja što je iz američke strategije ovaj put izostavljeno.
