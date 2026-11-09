SASLUŠAO SVJEDOČANSTVA
Papa razgovarao sa žrtvama svećeničkog zlostavljanja u Argentini
Papa Lav XIV. sastao se u ponedjeljak u Buenos Airesu s pet žrtava seksualnog zlostavljanja koje su počinili pripadnici katoličkog klera, priopćio je Vatikan, a riječ je o prvom u nizu očekivanih susreta sa žrtvama tijekom Papina 12-dnevnog putovanja u Južnu Ameriku.
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Tijekom nekoliko inozemnih posjeta, Papa se susreo sa žrtvama zlostavljanja, nastojeći pomoći u popravljanju položaja Crkve.
Vatikan je priopćio da je Papa saslušao svjedočanstva žrtava i ponovno potvrdio svoju predanost jačanju mjera zaštite.
"Papa je razgovarao sa svakom od njih pojedinačno, slušajući njihove riječi, bolne osobne priče i prijedloge za jačanje procesa iscjeljenja unutar Crkve", navodi se.
"Izrazio je svoju blizinu i želju da ojača mehanizme zaštite, dobrote, prihvaćanja i podrške unutar Crkve", dodaje Vatikan.
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