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SASLUŠAO SVJEDOČANSTVA

Papa razgovarao sa žrtvama svećeničkog zlostavljanja u Argentini

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Hina
|
09. stu. 2026. 22:29
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TIZIANA FABI/AFP

Papa Lav XIV. sastao se u ponedjeljak u Buenos Airesu s pet žrtava seksualnog zlostavljanja koje su počinili pripadnici katoličkog klera, priopćio je Vatikan, a riječ je o prvom u nizu očekivanih susreta sa žrtvama tijekom Papina 12-dnevnog putovanja u Južnu Ameriku.

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Tijekom nekoliko inozemnih posjeta, Papa se susreo sa žrtvama zlostavljanja, nastojeći pomoći u popravljanju položaja Crkve.

Vatikan je priopćio da je Papa saslušao svjedočanstva žrtava i ponovno potvrdio svoju predanost jačanju mjera zaštite.

"Papa je razgovarao sa svakom od njih pojedinačno, slušajući njihove riječi, bolne osobne priče i prijedloge za jačanje procesa iscjeljenja unutar Crkve", navodi se.

"Izrazio je svoju blizinu i želju da ojača mehanizme zaštite, dobrote, prihvaćanja i podrške unutar Crkve", dodaje Vatikan.

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Teme
argentina papa papa lav pedofilija u crkvi svećeničko zlostavljanje žrtve svećeničkog zlostavljanja

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