Papa stigao u Argentinu, dočekao ga Milei: U pozadini susreta napetosti zbog politike štednje

Papu su u zračnoj luci Jorge Newbery u Buenos Airesu, pod vedrim nebom, dočekali Milei i vojni orkestar postrojen uz crveni tepih. Predsjednik i papa dugo su se i srdačno rukovali u svojem prvom javnom susretu, koji je protekao u toplom ozračju. Lav je pozdravio i Karinu Milei, predsjednikovu sestru, a potom primio cvijeće od skupine djece okupljene na pisti.