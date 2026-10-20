GEOPOLITIČKO NADMETANJE
Počinje velika borba za Arktik: EK predstavio novu strategiju
Europska komisija predstavila je u utorak novu strategiju za Arktik kojom želi osigurati da EU održi korak s konkurentima u trenutku kada postaju dostupni novi plovidbeni putovi i mogućnosti za rudarenje, uključujući eksploataciju ključnih sirovina.
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“Arktik je europsko sjeverno susjedstvo – blisko, povezano i ključno za našu budućnost. A on se mijenja, novi plovidbeni putovi i resursi potiču strateško nadmetanje”, izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen te istaknula da je “Arktik područje gdje se sudaraju tektonske ploče geopolitike“.
“Pristup arktičkim pomorskim putovima i prirodnim resursima od strateškog je interesa za EU”, rekla je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
Jedan od ciljeva strategije je jačanje gospodarske suradnje i ublažavanje posljedica klimatskih promjena. Istodobno, EU odustaje od napora za međunarodni sporazum o zabrani vađenja fosilnih goriva na Arktiku.
Von der Leyen je upozorila da jačanje ruske vojne prisutnosti na Arktiku, hibridne aktivnosti protiv susjeda i transformacija sigurnosti u regiji utječu na EU u cjelini.
Arktik se ubrzano mijenja, zagrijava se gotovo četiri puta brže od globalnog prosjeka, što utječe na ekosustave te mijenja načine života i zajednice. Nove pomorske rute i otkrivanje resursa preoblikuju sigurnosno i gospodarsko okruženje Arktika, što dovodi do porasta geopolitičkih napetosti, strateškog nadmetanja i vojnih aktivnosti.
Američki predsjednik Donald Trump prijetio je preuzimanjem danskog autonomnog teritorija Grenlanda ranije ove godine.
SAD, Danska i Grenland potom su krajem rujna potpisali novi sigurnosni sporazum koji značajno proširuje američku vojnu prisutnost na strateški važnom arktičkom otoku. Nakon sporazuma, Trump je prošli tjedan najavio opsežna istraživanja nafte, plina i minerala na Grenlandu.
Prvi prioritet strategije je jačanje sigurnosti i otpornosti Arktika. EU namjerava podržati uspostavu središta za praćenje, zaštitu i pomoć u popravku podmorskih kabela u sjevernom Atlantiku i Arktiku. Prema strategiji, ovo središte bi se s vremenom nadogradilo u središte pomorske sigurnosti, koje bi pomoglo državama članicama EU i partnerskim zemljama u praćenju pomorskih aktivnosti u tom području.
Sigurnosni ciljevi uključuju i povećanje broja ledolomaca u vlasništvu europskih zemalja i poboljšanje vojne mobilnosti u regiji.
U području jačanja ekonomske sigurnosti i prosperiteta Arktika, EU će nastaviti podržavati razvoj obnovljivih izvora energije, a također održava svoju obvezu da neće vaditi niti kupovati fosilna goriva iz regije.
U međuvremenu, Bruxelles odustaje od napora za postizanje međunarodnog sporazuma o prestanku iskorištavanja fosilnih goriva u Arktiku, u usporedbi s prethodnom strategijom iz 2021. godine.
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