Počinje velika borba za Arktik: EK predstavio novu strategiju

Prvi prioritet strategije je jačanje sigurnosti i otpornosti Arktika. EU namjerava podržati uspostavu središta za praćenje, zaštitu i pomoć u popravku podmorskih kabela u sjevernom Atlantiku i Arktiku. Prema strategiji, ovo središte bi se s vremenom nadogradilo u središte pomorske sigurnosti, koje bi pomoglo državama članicama EU i partnerskim zemljama u praćenju pomorskih aktivnosti u tom području.