Kako bi zaista izgledao svijet bez arktičkog leda?

"Ono što se događa na Arktiku od goleme je važnosti za cijeli svijet, a promjene se odvijaju velikom brzinom. Ne bismo na njega trebali gledati kao na udaljenu i zaleđenu divljinu daleko na sjeveru, koja je od male važnosti za većinu čovječanstva", kaže profesor Philip Wookey, biolog i stručnjak za okoliš sa Sveučilišta u Stirlingu.