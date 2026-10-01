rudno bogatstvo
Rusija "sjedi" na golemom bogatstvu: Vrijednost procijenjena na najmanje 100 bilijuna dolara
Vrijednost dosad potvrđenog rudnog bogatstva na ruskom Arktiku procjenjuje se na više od 20 bilijuna dolara, rekao je u četvrtak ministar razvoja Dalekog istoka i Arktika Aleksej Čekunkov, prema izvješću ruske novinske agencije TASS.
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Prema procjenama ruske savezne znanstvene ustanove za razvoj gospodarstva Dalekog istoka Vostokgosplan, na Arktiku su dosad otkrivena nalazišta minerala vrijedna preko 20 bilijuna dolara, naveo je ministar.
Stupanj geološke istraženosti Arktika dosegnuo je pak najviše 20 posto, navodi ministar procjene kompanija koje su dobile koncesiju za istraživanje minerala.
"Iz tih podataka možemo izvesti zaključak da vrijednost ruskog Arktika iznosi najmanje 100 bilijuna dolara", kazao je Čekunkov.
Arktik je bogat nalazištima široke lepeze minerala, podsjeća TASS, uz napomenu da se u tom području vadi 100 posto ruskog nikla i rijetkih zemnih minerala i 99 posto kovina iz platinske skupine.
Rusija na Arktiku proizvodi i 85 posto prirodnog plina, navodi TASS.
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