Stručnjak za N1: Što se zapravo krije iza borbe za Arktik?

Arktik je možda jedan od najjasnijih primjera te nove stvarnosti. Ispod njegova leda mogle bi se nalaziti goleme količine nafte i prirodnog plina. Uz rusku obalu razvija se pomorski pravac čija bi važnost mogla rasti. Kina pokazuje gospodarski interes za njegovo širenje, Rusija već posjeduje infrastrukturu i iskustvo, a SAD sve otvorenije pokazuje interes za prostor koji bi mu mogao osigurati snažniju poziciju na krajnjem sjeveru.