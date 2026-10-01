pokrenuta istraga
Akcija EPPO-a i policije: Četiri osobe uhićene zbog sumnje na prijevaru s novcem za obnovu nakon potresa
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) pokrenuo je istragu protiv četiri osobe osumnjičene za subvencijsku prijevaru. Četiri osumnjičenika uhićeni su jučer na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom.
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Istraga je pokazala da su osumnjičene osobe, kao vlasnici trgovačkih društava, namjeravali na nezakonit način pribaviti približno 685.000 eura bespovratnih potpora sufinanciranih sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) namijenjenih za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala stradalog u potresu koji je 29. prosinca 2020. pogodio sisačko područje, izvijestio je EPPO.
U razdoblju od veljače 2021. do prosinca 2021. osumnjičenici su, svaki u ime svojeg trgovačkog društva, podnijeli prijave štete Gradu Sisku u kojima su neistinito navodili opseg oštećenja na staklenicima tih trgovačkih društava. Nakon što je temeljem podnesenih zahtjeva Ministarstvo poljoprivrede sačinilo zapisnike o verifikaciji štete, osumnjičenici su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijeli zahtjeve za isplatu potpore u ukupnom iznosu od 685.077,19 eura, od čega je iznos od 582.315,60 eura (85 %) financiran sredstvima EPFRR-a, a 102.761,59 eura (15 %) sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Agencija za plaćanja provela je postupak kontrole podnesenih zahtjeva, tijekom kojeg su službenici Ministarstva poljoprivrede terenskom provjerom utvrdili da šteta prijavljena u podnesenim zahtjevima ne odgovara stvarnoj šteti, tako da tražena potpora nije isplaćena.
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