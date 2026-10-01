Akcija EPPO-a i policije: Četiri osobe uhićene zbog sumnje na prijevaru s novcem za obnovu nakon potresa

U razdoblju od veljače 2021. do prosinca 2021. osumnjičenici su, svaki u ime svojeg trgovačkog društva, podnijeli prijave štete Gradu Sisku u kojima su neistinito navodili opseg oštećenja na staklenicima tih trgovačkih društava. Nakon što je temeljem podnesenih zahtjeva Ministarstvo poljoprivrede sačinilo zapisnike o verifikaciji štete, osumnjičenici su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijeli zahtjeve za isplatu potpore u ukupnom iznosu od 685.077,19 eura, od čega je iznos od 582.315,60 eura (85 %) financiran sredstvima EPFRR-a, a 102.761,59 eura (15 %) sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.