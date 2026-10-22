Arizona
Tragedija u domu slavnog arhitekta: Dio krova odletio i usmrtio posjetitelja
Pustinjski dom slavnog arhitekta Franka Lloyda Wrighta u američkoj saveznoj državi Arizoni i u srijedu je bio privremeno zatvoren za javnost nakon što je snažan vjetar prošlog tjedna odnio dio krova i usmrtio posjetitelja iz Brazila koji je obilazio povijesno zdanje.
Oglas
Prema navodima svjedoka, 55-godišnjeg Rogéria Renata Mateuccija odlomljeni dio krova pogodio je u glavu te je u petak preminuo na mjestu nesreće, priopćila je policija u Scottsdaleu, gradu istočno od Phoenixa, prenosi AP.
Policijska glasnogovornica, narednica Allison Sempsis, izjavila je da je Mateuccija usmrtio komad krova izrađenog od pleksiglasa. Prema podacima američke Nacionalne meteorološke službe, toga su dana u zračnoj luci Scottsdale zabilježeni udari vjetra brzine do 61 kilometar na sat.
Povijesno zdanje pod zaštitom UNESCO-a
Kuća izgrađena 1937. godine i okolni kompleks, poznati pod nazivom Taliesin West, odlikuju se niskim krovovima i kamenim zidovima koji se naizgled stapaju s okolnim pustinjskim krajolikom.
Kompleks je uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine, a godišnje privlači do 100.000 posjetitelja, prema podacima Zaklade Franka Lloyda Wrighta, koja je vlasnik imanja.
Wrightu je služio kao zimski dom, ali i kao svojevrsni „pustinjski laboratorij“ za njegove studente. Zaklada je nakon Mateuccijeve smrti priopćila da je kompleks zatvoren za javnost „do daljnjega“.
Glasnogovornik zaklade nije odgovorio na upit poslan elektroničkom poštom u srijedu o tome kada bi se obilasci mogli nastaviti.
Poginuli Brazilac boravio je u SAD-u zbog sveučilišnog programa
Mateucci je obnašao visoku upravljačku dužnost na Papinskom katoličkom sveučilištu u Parani, smještenom u brazilskom gradu Curitibi. Sveučilište je u priopćenju navelo da je bio njegov rektor i laik povezan s katoličkom redovničkom zajednicom marista. Podrijetlom je bio iz São Paula.
Prema navodima sveučilišta, Mateucci je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi sudjelovao u međunarodnom programu na Državnom sveučilištu Arizone. Zaklada Franka Lloyda Wrighta u subotu je izrazila sućut njegovoj obitelji, poručivši na društvenim mrežama da neće dodatno komentirati slučaj dok traje policijska istraga.
Policijska glasnogovornica Sempsis izjavila je da istraga ne predstavlja prepreku ponovnom otvaranju kompleksa za posjetitelje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas