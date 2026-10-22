Tragedija u domu slavnog arhitekta: Dio krova odletio i usmrtio posjetitelja

Mateucci je obnašao visoku upravljačku dužnost na Papinskom katoličkom sveučilištu u Parani, smještenom u brazilskom gradu Curitibi. Sveučilište je u priopćenju navelo da je bio njegov rektor i laik povezan s katoličkom redovničkom zajednicom marista. Podrijetlom je bio iz São Paula.