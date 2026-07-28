URBANIZAM I ARHITEKTURA
Arhitekt koji odlazi na Princeton: Struka može ponuditi dobre odgovore ako istovremeno pazi na tri elementa
N1 Hrvatska
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28. srp. 2026. 12:47
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Prvi hrvatski arhitekt na Sveučilištu Princeton Alen Žunić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak te je govorio o arhitekturi i urbanizmu.
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