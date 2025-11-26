VIDEO / Pucnjava u centru Washingtona: Dva pripadnika Nacionalne garde ubijena

Dva pripadnika Nacionalne garde ubijena su u srijedu u centru Washingtona u blizini Bijele kuće, potvrdio je guverner.
Oglas
Policija u Washingtonu objavila je da se pucnjava dogodila jedan blok od Bijele kuće te da je jedan sumnjivac u pritvoru.
Vatrogasna postrojba i hitna medicinska pomoć Washingtona potvrdili su za BBC da se tri žrtve prevoze u bolnicu.
Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. pic.twitter.com/WwlOalaDRE— OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2025
Dva pripadnika Nacionalne garde koja su upucana u blizini Bijele kuće preminuli su, prema riječima guvernera Zapadne Virginije, piše skynews.
"Bijela kuća je svjesna i aktivno prati ovu tragičnu situaciju", kaže glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt o pucnjavi.
Američki predsjednik Donald Trump oglasio se o pucnjavi na društvenim mrežama.
"Životinja koja je upucala dvojicu pripadnika Nacionalne garde, koji su obojica kritično ranjeni i sada se nalaze u dvije odvojene bolnice, također je teško ranjena, ali bez obzira na to, platit će vrlo visoku cijenu", napisao je ranije predsjednik na Truth Socialu.
"Bože blagoslovi našu veliku Nacionalnu gardu i svu našu vojsku i policiju, dodao je."
Trump se nalazi u resortu u Palm Beachu, a potpredsjednik J.D. Vance je u Kentuckyju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas