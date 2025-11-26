Oglas

policija na terenu

VIDEO / Pucnjava u centru Washingtona: Dva pripadnika Nacionalne garde ubijena

N1 Info , Hina
26. stu. 2025. 21:07
pucnjava washington -afp
Drew ANGERER / AFP

Dva pripadnika Nacionalne garde ubijena su u srijedu u centru Washingtona u blizini Bijele kuće, potvrdio je guverner.

Policija u Washingtonu objavila je da se pucnjava dogodila jedan blok od Bijele kuće te da je jedan sumnjivac u pritvoru.

Vatrogasna postrojba i hitna medicinska pomoć Washingtona potvrdili su za BBC da se tri žrtve prevoze u bolnicu.

Dva pripadnika Nacionalne garde koja su upucana u blizini Bijele kuće preminuli su, prema riječima guvernera Zapadne Virginije, piše skynews.

"Bijela kuća je svjesna i aktivno prati ovu tragičnu situaciju", kaže glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt o pucnjavi.

pucnjava washington -afp
Drew ANGERER / AFP

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se o pucnjavi na društvenim mrežama.

"Životinja koja je upucala dvojicu pripadnika Nacionalne garde, koji su obojica kritično ranjeni i sada se nalaze u dvije odvojene bolnice, također je teško ranjena, ali bez obzira na to, platit će vrlo visoku cijenu", napisao je ranije predsjednik na Truth Socialu.

"Bože blagoslovi našu veliku Nacionalnu gardu i svu našu vojsku i policiju, dodao je."

Trump se nalazi u resortu u Palm Beachu, a potpredsjednik J.D. Vance je u Kentuckyju.

pucnjava washington

