N1 doznaje: Policija uhitila prevaranta koji je u Zagrebu unajmio stan na tri dana pa ga “iznajmljivao” dugoročno

Zagrebačka policija uhitila je jednog od optuženih za prijevaru koju je otkrila naša Katarina Plantak.
Uhićen je jedan od osumnjičenih za veliku prijevaru vezanu za iznamljivanje stanova, N1 doznaje ekskluzivno.
Podsjećamo, riječ je o slučaju koji je zahvatio desetak građana u Zagrebu, koji su se počeli javljati našoj Katarini Plantak nakon što je, tijekom pokušaja pronalaska stana za najam, otkrila prijevaru. Policija je za slučaj znala od srijede, ali nije reagirala dok priča nije otkrivena.
Drski prevarant unajmio je stan za kratkoročni najam, a potom ih oglasio na internetu, pokazivao zainteresiranim podstanarima za dugoročni najam kojima je uzimao predujme i nestao.
Policija se ubrzo i službeno očitovala:
"Danas 26. studenoga u popodnevnim satima, na području Policijske uprave zadarske uhićen je 48-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela prijevare iz članka 236. stavak 1. Kaznenog zakona na štetu više osoba vezano za iznajmljivanje stanova.
Osoba je pod nadzorom policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje", stoji u priopćenju PU zagrebačke.
