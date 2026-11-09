Apsurd u Zagrebu: Drito traži kraj kaosa s parkiranjem na nogostupima

"Što će se događati do tada? Hoćemo li roditeljima s dječjim kolicima reći da se još godinama provlače između parkiranih automobila? Svjesni smo nedostatka parkirališnih mjesta, ali on se ne smije rješavati nauštrb nogostupa i sigurnosti pješaka. Te probleme Grad mora rješavati paralelno. Posebno tražimo da se grad obveže na izradu plana za ulice koje uopće nemaju nogostup" kazala je Turkalj.