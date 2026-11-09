SIGURNOST PJEŠAKA
Apsurd u Zagrebu: Drito traži kraj kaosa s parkiranjem na nogostupima
Klub gradskih zastupnika Drito u ponedjeljak je predložio izradu akcijskog plana za sigurnost pješaka i zaštitu nogostupa na kritičnim lokacijama u Zagrebu, kako bi se pješacima olakšalo kretanje nogostupima koje dijele s biciklistima, vozačima romobila i parkiranim automobilima.
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"Govorimo o djeci koja svakodnevno idu u školu, roditeljima koji guraju dječja kolica, starijim sugrađanima i osobama s invaliditetom. Govorimo o svima nama jer svi se krećemo nogostupima. U Zagrebu smo došli do apsurdne situacije da su automobili zauzeli nogostupe, a pješaci moraju tražiti mjesto na cesti. To nije prihvatljivo", istaknula je predsjednica kluba Dragana Turkalj.
Zbog toga stranka Drito traži konkretan plan, potrebna sredstva i rokove provedbe. "Želimo da se napokon utvrdi gdje su pješaci najugroženiji i da se na tim lokacijama počne djelovati. I upravo zato očekujemo da Gradska skupština podrži naš prijedlog", poručila je Turkalj.
Pješak mora biti u fokusu gradskog prometa
U mnogim dijelovima grada pješacima je oduzeta postojeća infrastruktura zbog čega je ugrožena njihova sigurnost, ocjenjuje zastupnica koja traži da pješak ponovno bude u fokusu rasprava o gradskom prometu.
Gradska zastupnica Eliška Djokićova kazala je da im zbog problema nepropisnog parkiranja automobila na nogostupima stižu prituže stanovnika iz gotovo svih dijelova grada.
"Što nam to govori? Grad nije uspio naći model rješavanja ovog problema koji je trajan i prihvatljiv. Kažnjavanje parkiranih vozila na nogostupu pokazalo se kao mjera koja ne donosi trajan rezultat, a izaziva nezadovoljstvo građana", naglasila je Djokićova.
Klub Drito predlaže evidentiranje kritičnih lokacija na kojima nepropisno parkirana vozila ugrožavaju pješake i gdje su pješaci prisiljeni izlaziti na kolnik. Uz to, traži jedinstvene i javno dostupne kriterije za postupanje i transparentan sustav prijava građana. "Smatramo da je ovakav plan trebao biti donesen još jučer. Riječ je o zaštiti svih nas jer svi se krećemo nogostupima#, poručila je Djokićova.
Traže plan za ulice koje uopće nemaju nogostup
Zastupnice Drita pozdravile su nedavni početak izrade Plana održive urbane mobilnosti Grada Zagreba, no upozoravaju da je njegov završetak predviđen tek za prosinac 2027. godine.
"Što će se događati do tada? Hoćemo li roditeljima s dječjim kolicima reći da se još godinama provlače između parkiranih automobila? Svjesni smo nedostatka parkirališnih mjesta, ali on se ne smije rješavati nauštrb nogostupa i sigurnosti pješaka. Te probleme Grad mora rješavati paralelno. Posebno tražimo da se grad obveže na izradu plana za ulice koje uopće nemaju nogostup" kazala je Turkalj.
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