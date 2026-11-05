Automatske kazne za nepropisno parkiranje: Zagreb uvodi sustav koji snima do 3500 tablica na sat

Zagrebparking već ima šest vozila koja skeniraju tablice, ali ona provjeravaju samo je li parkiranje plaćeno. Nova vozila prometnog redarstva bilježit će prekršaje, odnosno vozila parkirana ili zaustavljena na mjestima gdje je to zabranjeno. Njihove kamere moći će snimati i vozila na parkirnim mjestima za izdavanje dnevne parkirne karte.