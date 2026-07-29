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Zašto je kružni tok u zagrebačkom kvartu prepun stupića? "Možda su ih imali višak..."
Zaštitni stupići postavljeni na kružnom toku kod križanja Ulice grada Chicaga i Miševečke ulice u zagrebačkom Borovju izazvali su pitanja o tome čemu zapravo služe, ali i zašto ih je na pojedinim mjestima postavljeno toliko mnogo.
Zaštitni stupići u Zagrebu godinama su bili jedna od prepoznatljivih tema prometne politike bivšeg gradonačelnika Milana Bandića. Tijekom njegova mandata postavljeni su na brojnim lokacijama diljem grada, ponajprije kako bi spriječili nepropisno parkiranje i zaštitili pješake, no često su izazivali i rasprave zbog broja, rasporeda i opravdanosti.
Priča sa zagrebačkim stupićima nije završila ni nakon promjene gradske vlasti. Grad Zagreb nedavno je najavio nabavu gotovo 20 tisuća novih stupića i elemenata zaštitnih ograda, procijenjene vrijednosti 2,39 milijuna eura bez PDV-a. Riječ je o metalnim i elastičnim stupićima koji će se tijekom iduće dvije godine postavljati diljem grada radi sprječavanja nepropisnog parkiranja, zaštite pješaka i onemogućavanja prolaska vozila na površine kojima nije dopušten promet.
Da stupići i dalje izazivaju pitanja pokazuje i primjer iz zagrebačkog Borovja. Fotografije nam je poslao čitatelj koji se zapitao čemu služe brojni stupići na kružnom toku kod križanja Ulice grada Chicaga i Miševečke ulice te zašto su na pojedinim mjestima postavljeni tako gusto.
Posebno mu je za oko zapela skupina od četiri stupića postavljena samo s jedne strane prometnice. Na prvi pogled ostavljaju dojam kao da su se ondje našli bez jasnog razloga, dok ostatak prometnog rješenja ne daje odgovor zašto su upravo na tom mjestu bila potrebna četiri dodatna elementa.
Što kažu prometni stručnjaci?
Kako bismo doznali postoji li prometno opravdanje za ovakvo rješenje, fotografije smo pokazali prometnim stručnjacima i sudskom vještaku. Stalni sudski vještak Goran Husinec nije skrivao iznenađenje.
"Nema smisla kako su stupići postavljeni. Ova četiri izgledaju kao da su postavljena da bi preko njih slabovidna ili slijepa osoba pala. Ne razumijem zašto su ovo postavili, možda su imali višak stupića", rekao nam je kratko Husinec.
Prometni stručnjak i dekan Fakulteta prometnih znanosti Marko Šoštarić smatra da bi za dio stupića moglo postojati prometno objašnjenje.
"Stupići na Miševečkoj su vjerojatno postavljeni kako bi se vozačima dodatno vizualno naglasilo da ulaze u kružno raskrižje i da nemaju prednost kod nastavka kretanja ravno.
Stupići na iscrtanom razdjelnom otoku na Ulici grada Chicaga su najvjerojatnije postavljeni kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje na tom otoku. Na nogostupu uz cestu možemo vidjeti dosta parkiranih automobila pa je tu vjerojatno velika potražnja za parkiranje pa su vozači vjerojatno parkirali i na iscrtanom razdjelnom otoku što nije dozvoljeno.
Stupići s desne strane Ulice grada Chicaga u smjeru Miševečke ulice postavljeni su kako bi bolje vizualno usmjerili vozače za pravilan ulazak u kružno raskrižje", komentirao je Šoštarić.
Profesor Fakulteta prometnih znanosti Marko Ševrović kaže da iz samih fotografija nije moguće sa sigurnošću zaključiti koja je bila namjera projektanta.
"Na prvu ne mogu shvatiti koji je cilj stupića. Vjerojatno je intecija bila napraviti tzv. refuge islands, da pješaci budu zaštićeni, a prometni tok kanaliziran i smiren, ali meni ovo djeluje kao da nije završeno, odnonosno da treba iscrtati novu horizontalnu signalizaciju. Predlažem da pitate Grad za prometni elaborat pa će biti moguće detaljnije analizirati i prokomentirati", rekao je za N1info profesor Ševrović.
Dok stručnjaci nude različita objašnjenja, a građani se pitaju zašto su na nekim mjestima stupići postavljeni gotovo "rame uz rame", odgovor na pitanje je li baš svaki od njih ondje doista potreban zasad ima samo Grad Zagreb
S pitanjima o svrsi ovakvog prometnog rješenja, razlozima postavljanja stupića na toj lokaciji te prometnom elaboratu obratili smo se Gradu Zagrebu. Do zaključenja ovog članka odgovor nismo zaprimili, a objavit ćemo ga čim ga dobijemo.
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