Zašto je kružni tok u zagrebačkom kvartu prepun stupića? "Možda su ih imali višak..."

"Na prvu ne mogu shvatiti koji je cilj stupića. Vjerojatno je intecija bila napraviti tzv. refuge islands, da pješaci budu zaštićeni, a prometni tok kanaliziran i smiren, ali meni ovo djeluje kao da nije završeno, odnonosno da treba iscrtati novu horizontalnu signalizaciju. Predlažem da pitate Grad za prometni elaborat pa će biti moguće detaljnije analizirati i prokomentirati", rekao je za N1info profesor Ševrović.