STANJE PRIPRAVNOSTI

Hitna evakuacija putnika na dubrovačkoj pisti: Dim ispunio kabinu putničkog aviona

N1 Info
24. ruj. 2025. 21:57
02.07.2021., Zracna luka Dubrovnik, Konavle
PIXSELL / Grgo Jelavic/PIXSELL

Incident se dogodio dok se zrakoplov nalazio na stajanci, neposredno prije planiranog polijetanja za Napulj.

Na dubrovačkoj zračnoj luci večeras je na kratko proglašeno stanje pripravnosti nakon što je posada easyJetovog zrakoplova Airbus A320 (registracija OE-INE) prijavila pojavu dima u kabini. Incident se dogodio dok se zrakoplov nalazio na stajanci, neposredno prije planiranog polijetanja na letu EJU78VZ/U24252 za Napulj.

Prema informacijama AvioRadara, odmah po dojavi aktivirane su sve hitne službe, koje su stigle na mjesto događaja u roku od nekoliko minuta. Putnici su, uz asistenciju posade i pod nadzorom vatrogasne jedinice Zračne luke Dubrovnik, brzo i sigurno evakuirani u aerodromske autobuse.

Zračna luka Dubrovnik avion

