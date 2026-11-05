Grad Zagreb mora platiti više od 66.000 eura zbog poništenog natječaja za školu

"Ponuda društva Tehnika d.d. bila je odbijena jer je u dostavljenom troškovniku utvrđena razlika u odnosu na izvorni obrazac, i to u dijelu tehničkog opisa jedne stavke. Dokumentacijom o nabavi bilo je propisano da se izvorni tekst troškovnika ne smije mijenjati, zbog čega je naručitelj u prvotnom pregledu ocijenio da bi naknadna intervencija u tom dijelu mogla predstavljati nedopuštenu izmjenu ponude. Takvo je stajalište Grad Zagreb detaljno obrazložio i u žalbenom postupku", poručili su iz Grada.