ZA N1 OTKRILI ŠTO SLIJEDI
Grad Zagreb mora platiti više od 66.000 eura zbog poništenog natječaja za školu
Grad Zagreb morat će platiti 66.360 eura troškova žalbenog postupka nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila odluku o odabiru izvođača radova na izgradnji škole u Donjem Dragonošcu.
Razlog je propust u postupku pregleda ponuda, odnosno činjenica da Grad prije odbijanja ponude tvrtke Tehnika nije zatražio dodatno pojašnjenje sporne stavke troškovnika. Iako je početak radova bio najavljivan do kraja rujna, gradnja još nije počela, a iz Grada ne navode novi rok.
Na upit N1 o razlozima odbijanja ponude tvrtke Tehnika, iz Grada Zagreba objašnjavaju da je u dostavljenom troškovniku utvrđeno odstupanje od izvornog obrasca, i to u tehničkom opisu jedne stavke.
"Ponuda društva Tehnika d.d. bila je odbijena jer je u dostavljenom troškovniku utvrđena razlika u odnosu na izvorni obrazac, i to u dijelu tehničkog opisa jedne stavke. Dokumentacijom o nabavi bilo je propisano da se izvorni tekst troškovnika ne smije mijenjati, zbog čega je naručitelj u prvotnom pregledu ocijenio da bi naknadna intervencija u tom dijelu mogla predstavljati nedopuštenu izmjenu ponude. Takvo je stajalište Grad Zagreb detaljno obrazložio i u žalbenom postupku", poručili su iz Grada.
DKOM nije utvrdio povredu
Međutim, DKOM je zaključio da je Grad prije donošenja odluke o odbijanju ponude trebao zatražiti dodatno pojašnjenje od ponuditelja. Upravo je taj propust doveo do poništenja odluke o odabiru izvođača.
Iz Grada pritom naglašavaju da DKOM nije utvrdio povredu načela jednakog tretmana, razmjernosti, svrhovitosti i racionalnog trošenja javnih sredstava, kao ni osobito bitne povrede postupka.
Zbog usvojene žalbe Grad mora nadoknaditi i troškove žalbenog postupka u iznosu od 66.360 eura. Na pitanje hoće li se utvrđivati odgovornost za taj dodatni trošak javnog novca i tko će ga snositi, iz Grada nisu izravno odgovorili.
"Naknada troškova žalbenog postupka u iznosu od 66.360 eura zakonska je posljedica činjenice da je žalba usvojena, a odnosi se na naknadu koju je žalitelj uplatio radi pokretanja žalbenog postupka. Grad Zagreb postupit će u skladu s izvršnim rješenjem", naveli su.
Neizvjesno je i kada bi gradnja škole napokon mogla početi. Grad je ranije najavljivao početak radova do kraja rujna, no taj rok nije ispunjen. Unatoč upitu N1, iz gradske uprave nisu objasnili zašto je najavljeni rok probijen niti su naveli novi datum početka gradnje.
Nisu precizirali ni u kojem roku namjeravaju ponovno pregledati ponude, donijeti novu odluku i sklopiti ugovor s izvođačem.
"Prioritet Grada Zagreba je nastavak postupka provesti zakonito i bez nepotrebnog odgađanja te omogućiti realizaciju projekta u najkraćem objektivno mogućem roku", odgovorili su iz Grada.
Nastava u mjesnom odboru...
Dok se čeka rasplet postupka javne nabave, učenici i dalje pohađaju nastavu u privremenom prostoru. Iz Grada navode da se nastava, kao i prethodnih godina, održava u zgradi mjesnog odbora, a ne iznose konkretne planove za poboljšanje uvjeta do izgradnje nove škole.
"Nastava se, kao i proteklih godina, i ove školske godine odvija u zgradi mjesnog odbora. Resorni gradski Ured je u kontaktu sa školom i osigurat će svu eventualno potrebnu potporu", poručili su.
Na pitanje može li Grad jamčiti da ponovljeni postupak neće rezultirati novim žalbama i dodatnim odgodama, također nije stigao konkretan odgovor.
Tako nakon poništenja odluke o odabiru izvođača ostaju otvorena ključna pitanja o početku gradnje, mogućim novim odgodama i odgovornosti za troškove postupka. U međuvremenu, učenici nastavljaju školovanje u privremenom prostoru, bez jasne informacije o tome kada će dobiti novu školu.
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