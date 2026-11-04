ODGODA IZGRADNJE
Nova prepreka za školu u Donjem Dragonošcu, djeca ostaju u DVD-u. Roditelji: Ovo je šest pitanja za Grad
Roditelji djece iz Donjeg Dragonošca upozoravaju da se izgradnja njihove škole ponovno odgađa nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila odluku Grada Zagreba o odabiru izvođača radova, zbog čega od gradskih vlasti traže objašnjenja, konkretne rokove i preuzimanje odgovornosti.
Roditelji djece iz Donjeg Dragonošca uputili su apel medijima nakon što su, kako navode, 4. studenoga doznali da je DKOM poništio odluku Grada Zagreba o odabiru izvođača radova za rekonstrukciju i dogradnju Područne škole Donji Dragonožec.
Prema obrazloženju odluke,Grad Zagreb nije pravilno proveo postupak pregleda i ocjene ponuda. Ponuda tvrtke Tehnika d.d. odbijena je bez prethodnog zahtjeva za pojašnjenjem sporne stavke troškovnika. Zbog toga je DKOM poništio odluku o odabiru izvođača i predmet vratio Gradu Zagrebu na ponovno postupanje.
Roditelji upozoravaju da takav razvoj događaja znači novo odgađanje početka radova, ali i dodatni trošak za gradski proračun. Naime, Grad će Tehnici d.d. morati nadoknaditi 66.360 eura troškova žalbenog postupka.
"To je 66.360 eura javnog novca, novca svih građana, koji će biti utrošen na troškove postupka umjesto na potrebe naših škola i djece", poručuju roditelji.
"Otvara se pitanje poštovanja ustavnog prava djece na obrazovanje"
Ističu da njihova djeca u međuvremenu i dalje pohađaju nastavu u prostorijama vatrogasnog doma, za koje smatraju da ne pružaju primjerene uvjete za redovito osnovnoškolsko obrazovanje.
Naglašavaju kako se problem ne svodi samo na javnu nabavu, rokove i administrativne postupke, nego se izravno tiče obrazovanja, sigurnosti i dostojanstva djece te njihova prava na primjerene uvjete školovanja.
Smatraju da dugotrajno održavanje nastave u takvim okolnostima otvara i pitanje poštovanja ustavnog prava djece na obrazovanje. Od Grada Zagreba stoga očekuju objašnjenje na koji način osigurava ostvarivanje tog prava i zbog čega odgovarajući prostori još uvijek nisu osigurani.
Roditelji traže odgovore od Grada Zagreba
Podsjećaju da je Grad Zagreb ranije najavljivao početak radova do kraja rujna 2026. godine. Međutim, kako ističu, sada je već studeni, radovi nisu počeli, a odluka o odabiru izvođača u međuvremenu je poništena. Zbog toga od gradskih vlasti traže odgovore na šest pitanja.
Prvo žele znati tko je odgovoran za propuste u postupku javne nabave, tko je sudjelovao u pregledu i ocjeni ponuda, tko je donio odluku o odbijanju ponude Tehnike d.d. te tko snosi odgovornost za postupanje zbog kojeg je DKOM poništio odluku.
Drugo pitanje odnosi se na trošak žalbenog postupka od 66.360 eura. Roditelji traže objašnjenje kako Grad opravdava taj izdatak javnog novca te hoće li se utvrđivati odgovornost za propuste i poduzeti mjere kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih situacija.
Od gradskih vlasti žele doznati i zbog čega nije ispunjena najava o početku radova do kraja rujna. Traže objašnjenje na temelju kojih je informacija i procjena taj rok bio objavljen, je li Grad pravodobno procijenio moguće rizike postupka nabave i zašto roditelji nisu dobili jasno obrazloženje odgode.
Posebno inzistiraju na konkretnom planu daljnjih aktivnosti nakon što je DKOM vratio postupak Gradu Zagrebu. Traže precizne rokove za ponovni pregled ponuda, donošenje nove odluke, sklapanje ugovora i stvarni početak građevinskih radova.
"Ne želimo više općenite najave i neodređena obećanja. Želimo konkretne datume, odgovorne osobe i plan provedbe", poručuju.
Traže i objašnjenje za djecu
Roditelji također žele znati koliko dugo Grad smatra prihvatljivim da djeca nastavu pohađaju u vatrogasnom domu i koje će mjere poduzeti kako bi im do završetka izgradnje škole osigurao što kvalitetnije, sigurnije i primjerenije uvjete.
Šesto pitanje koje postavljaju odnosi se na samu djecu. Traže da Grad Zagreb pripremi jednostavno i iskreno objašnjenje, prilagođeno njihovoj dobi, o tome zašto nova škola još nije u izgradnji i zbog čega i dalje moraju pohađati nastavu u vatrogasnom domu.
" Djeca nisu odgovorna za administrativne propuste, žalbene postupke ni odluke odraslih. Ipak, upravo ona svakodnevno snose posljedice", ističu roditelji.
Smatraju da djeca zaslužuju iskren odgovor umjesto novih obećanja koja se ne ostvaruju.
U apelu pozivaju medije da njihova pitanja proslijede gradonačelniku Zagreba, njegovim zamjenicima i nadležnim gradskim uredima te od njih zatraže javno očitovanje.
Naglašavaju da ne traže pogodovanje bilo kojem ponuditelju ni zaobilaženje zakonskih procedura, nego zakonito, odgovorno, stručno i žurno postupanje, transparentnost i preuzimanje odgovornosti.
Najavljuju mogućnost mirnog prosvjeda
Roditelji poručuju da su već predugo strpljivi te najavljuju kako će, ako uskoro ne dobiju konkretne odgovore, jasan plan i vjerodostojne rokove za početak radova, ozbiljno razmotriti organizaciju dosad najvećeg i najodlučnijeg mirnog prosvjeda roditelja i mještana.
"Naš cilj nije sukob, nego osiguravanje dostojanstvenih uvjeta obrazovanja za našu djecu", poručuju.
Dodaju da neće prihvatiti da djeca i dalje snose posljedice administrativnih propusta, neispunjenih obećanja i izostanka pravodobnog djelovanja odgovornih institucija.
"Djeca Donjeg Dragonošca ne mogu čekati unedogled. Vrijeme je za konkretne odgovore i konkretna djela", zaključuju roditelji.
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