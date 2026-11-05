"dvije ministarske plaće"
Oglasila se Dijana Zadravec: Evo što kaže o liječnicima koji zbog nje planiraju dati otkaze
Nakon što je osam radiologa KBC-a Sestre milosrdnice zatražilo prestanak radnog odnosa zbog njezina ponovnog izbora na čelo radiologije, Dijana Zadravec oglasila se na Facebooku.
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U kratkoj objavi osvrnula se na najavljene odlaske liječnika, dovodeći u pitanje ozbiljnost njihovih namjera.
"O ozbiljnosti izjave o otkazu", napisala je Zadravec, a potom dodala:
"Možda je baš sada korisno razmisliti bi li itko, tko mjesečno prima dvije ministarske plaće, napustio posao i stvarno dao otkaz?"
Ponovni izbor Dijane Zadravec na čelo radiologije u KBC-u Sestre milosrdnice izazvao je nezadovoljstvo dijela liječnika. Zahtjeve za prestanak radnog odnosa podnijelo je šest od devet radiologa Klinike za tumore, u kojoj se obavlja oko 40 posto svih operacija raka dojke u Hrvatskoj, te dvojica neurointervencijskih radiologa koji sudjeluju u liječenju pacijenata s moždanim udarom.
Zadravec je s čela Zavoda smijenjena 2021. godine zbog teško narušenih međuljudskih odnosa i odljeva kadra, a sad je ponovno izabrana na istu funkciju.
"Naravno da neće biti ugroženo funkcioniranje službe"
Iz bolnice su potvrdili da je osam specijalista podnijelo zahtjeve za prestanak radnog odnosa, ali tvrde da pružanje zdravstvene skrbi pacijentima trenutačno nije ugroženo. S druge strane, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika Ivana Šmit upozorila je da će odlazak stručnjaka utjecati na kvalitetu zdravstvenih usluga.
"Naravno da neće biti ugroženo funkcioniranje službe, ali kvaliteta zdravstvene skrbi koju će pružiti KBC više neće biti ista. Radi se o dva neurointerventna radiologa koja se ne može samo tako nadomjestiti jer takav kadar ne postoji unutar samog KBC-a", izjavila je Šmit.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je da uprava bolnice razgovara s liječnicima i pokušava pronaći rješenje, dok je Hrvatska liječnička komora podsjetila da je još 2021. godine upozoravala na ozbiljne upravljačke probleme u istom Zavodu.
Žalbeni rok na izbor Dijane Zadravec istječe u utorak, a zasad nije poznato hoće li liječnici koji su zatražili odlazak ostati pri svojoj odluci.
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