Cerovski za N1: Ako Grad pravodobno ne reagira, idemo u novi prosvjed

Prema Cerovskom, Grad Zagreb još je 2022. godine obećao izgradnju osmogodišnje škole. Tada je na zboru građana zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet najavio da će Dragonožec dobiti školu za učenike od prvog do osmog razreda, što je stanovnicima ulilo nadu da će dugogodišnji problem napokon biti riješen.