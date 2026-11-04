nastava u vatrogasnom domu
Cerovski za N1: Ako Grad pravodobno ne reagira, idemo u novi prosvjed
Učenici sedmu godinu zaredom pohađaju nastavu u vatrogasnom domu, a najnovija odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave dodatno je odgodila početak gradnje nove škole. Mjesni vijećnik iz Dragonošca Stjepan Cerovski najavljuje novi prosvjed ako Grad Zagreb do kraja godine ne odabere izvođača radova.
Stanovnici Donjeg Dragonošca već godinama upozoravaju na neprimjerene uvjete u kojima njihova djeca pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje. Umjesto u vlastitoj školi, učenici od prvog do četvrtog razreda nastavu imaju u mjesnom vatrogasnom domu, dok stariji razredi svakodnevno putuju autobusima u Osnovnu školu Brezovica.
Iako je prije nekoliko godina najavljena izgradnja nove škole koja bi trebala imati svih osam razreda, projekt se ponovno našao na čekanju. Najnovija odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odabir izvođača radova i predmet vratila na ponovno postupanje.
O problemu je za Pregled dana govorio mjesni vijećnik Stjepan Cerovski, koji ističe da je riječ o već sedmoj generaciji djece koja se školuje u neadekvatnim uvjetima.
Pogreška u dokumentaciji ponovno zaustavila projekt
Prema Cerovskom, Grad Zagreb još je 2022. godine obećao izgradnju osmogodišnje škole. Tada je na zboru građana zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet najavio da će Dragonožec dobiti školu za učenike od prvog do osmog razreda, što je stanovnicima ulilo nadu da će dugogodišnji problem napokon biti riješen.
Međutim, nakon višegodišnjeg čekanja, postupak odabira izvođača ponovno je zaustavljen zbog nepravilnosti u dokumentaciji.
Kako objašnjava Cerovski, Državna komisija u svojem je rješenju na 12 stranica obrazložila uočene pogreške. Problem je, među ostalim, nastao zbog pogrešnog unosa u jednoj ćeliji Excelove tablice, pri čemu je umjesto odgovarajućeg iznosa upisana šifra. Zbog toga je trebalo zatražiti dodatno pojašnjenje ponuditelja.
Cerovski pritom naglašava da stanovnicima nije važno tko će biti odabran za izvođača, nego da se cijeli postupak provede zakonito i transparentno te da radovi što prije počnu.
Roditelji su u međuvremenu Gradu poslali novi zahtjev i zatražili odgovore na pet pitanja. Žele znati kako je došlo do pogreške, tko će snositi odgovornost za nastale troškove, kada se može očekivati nastavak postupka i koliko će još djeca morati pohađati nastavu u vatrogasnom domu.
Najavljuju novi prosvjed
Cerovski kaže da su roditelji i stanovnici iznimno razočarani najnovijim razvojem događaja. Ako Grad pravodobno ne reagira, najavljuje novi mirni prosvjed, koji bi ovoga puta mogao biti opsežniji i dulji od prethodnih.
Ističe i da problem škole nije jedini s kojim se suočavaju stanovnici tog dijela Zagreba. Kaže da u Donjem Dragonošcu i okolnim naseljima živi više od 2000 ljudi, a brojna komunalna pitanja još nisu riješena.
Dio stanovnika nema pristup pitkoj vodi, kanalizacijska mreža nije izgrađena, a pojedine ulice još uvijek imaju makadamske ceste. Cerovski smatra da se stanovnici tog dijela Zagreba predugo suočavaju s infrastrukturnim problemima koji bi u glavnom gradu trebali biti davno riješeni.
Gradu dali rok do kraja godine
Unatoč novom zastoju, Cerovski se nada da bi se postupak ipak mogao pokrenuti prije kraja godine. Od Grada Zagreba traži da do tada odabere izvođača, uvede ga u posao i omogući početak radova.
Posebno je prozvao gradonačelnika, istaknuvši da se još nije osobno pojavio u Dragonošcu kako bi se upoznao s problemima stanovnika.
"Lijepo ih molim da do kraja godine ulože trud, odaberu izvođača, uvedu ga u posao i da radovi što prije krenu", poručio je Cerovski.
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