SUDJELOVANJE U DANU SJEĆANJA
Oglasio se i župan: "Ako su Keglevići nepoželjni zbog Tita, bi li bio nepoželjan i Franjo Tuđman?"
Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar iz SDP-a reagirao je na polemike oko sudjelovanja Keglevićeve straže u odavanju počasti Josipu Brozu Titu u Kumrovcu i mogućeg sudjelovanja postrojbe u obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.
Podsjetimo, Grad Vukovar poručio je da smatra neprimjerenim da postrojba koja je sudjelovala u odavanju počasti Titu u Kumrovcu sudjeluje i u obilježavanju vukovarske tragedije. Zbog toga je zatražio očitovanje Saveza povijesnih postrojbi Hrvatske vojske, no nije potvrdio da je donesena službena odluka o isključivanju Keglevićeve straže iz protokola.
S druge strane, iz Keglevićeve straže odbacili su prozivke i optužbe za licemjerje, istaknuvši da su u Kumrovcu sudjelovali u okviru službenog protokola Županije, na Kolarov poziv. Naglasili su i da među njihovim članovima ima više od 40 hrvatskih branitelja koji su svoju odanost Hrvatskoj dokazali i sudjelovanjem u Domovinskom ratu.
Kolar: Neprihvatljivo je dovoditi u pitanje njihovo domoljublje
Kolar je u svojoj reakciji izrazio duboku zabrinutost zbog medijskih napisa i komentara na društvenim mrežama koji su uslijedili nakon događaja u Kumrovcu, kao i zbog dovođenja u pitanje sudjelovanja Keglevićeve straže u obilježavanju Dana sjećanja u Vukovaru i Škabrnji.
Istaknuo je da je riječ o službenoj povijesnoj postrojbi Krapinsko-zagorske županije, čiji je on župan i nadzapovjednik. Pripadnici postrojbe u Kumrovcu su, tvrdi, sudjelovali na njegov poziv, u sklopu službenog protokola Županije.
Zbog toga smatra neprihvatljivim da se odgovornost za odluke i protokolarne aktivnosti predstavnika institucija prebacuje na pripadnike postrojbe koji su, kako navodi, samo postupali prema dobivenom pozivu i u dobroj vjeri.
Posebno je osudio uvrede, prozivanja i prijetnje upućene članovima udruge, kao i pokušaje osporavanja njihova domoljublja. Podsjetio je da je riječ o nepolitičkoj udruzi u kojoj je i četrdesetak hrvatskih branitelja, kojima se sada poručuje da nisu dovoljno dobri ili veliki Hrvati.
"Ti su ljudi svoju ljubav prema Hrvatskoj dokazali onda kada je to bilo najpotrebnije – kada su uzeli oružje u ruke i odlučili stati u obranu Domovine, iako njihov Kostel ni naše Zagorje nisu bili neposredno ugroženi", poručio je Kolar.
Smatra da ti ljudi, desetljećima nakon Domovinskog rata, ne zaslužuju da se propituju njihova ljubav prema Hrvatskoj i poštovanje prema žrtvi hrvatskih branitelja.
Dodao je da Krapinsko-zagorska županija tijekom cijele godine, kroz vlastite aktivnosti i suradnju s braniteljskim udrugama, čuva sjećanje na Domovinski rat, poginule i preminule branitelje te promiče vrijednosti na kojima je nastala hrvatska država.
Naglasio je da Županija razumije razmjere tragedije Vukovara i stradanja Škabrnje te iskazuje poštovanje svim žrtvama, braniteljima, civilima i njihovim obiteljima. Dan sjećanja, smatra, mora ostati posvećen pijetetu i zajedništvu te sjećanju na one koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku, a ne smije postati povod za političke podjele.
"Tko odlučuje tko je podoban i dostojan sudjelovati u protokolu?"
Kolar je potom otvorio pitanje kriterija prema kojima se određuje tko može, a tko ne može sudjelovati u protokolu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.
"Međutim, aktualna situacija otvara jedno vrlo ozbiljno pitanje: tko i prema kojim kriterijima odlučuje TKO je podoban i dostojan, a TKO nije sudjelovati u protokolu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje?", upitao je.
Upozorio je na, kako smatra, apsurdnu situaciju u kojoj se ljudima koji su branili Hrvatsku, desetljećima čuvaju njezinu povijesnu i kulturnu baštinu te redovito sudjeluju u obilježavanju važnih obljetnica Domovinskog rata pokušava osporiti pravo na iskazivanje poštovanja žrtvama Vukovara i Škabrnje.
Kolar povukao paralelu s Tuđmanom i podsjetio na njegovu izjavu o Titu
U tom je kontekstu povukao paralelu s prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom, također Zagorcem, postavivši pitanje bi li i on, prema kriterijima koji se sada primjenjuju na Keglevićevu stražu, bio dostojan sudjelovati u obilježavanju 18. studenoga.
Pritom je podsjetio na Tuđmanov odgovor iz jednog intervjua, u kojem je govorio o povijesnoj ocjeni Josipa Broza Tita. Na pitanje hoće li ta ocjena biti pozitivna ili negativna, Tuđman je odgovorio da će "sa stanovišta hrvatskog naroda i drugih nesrpskih naroda u njoj biti mnoge pozitive."
Kolar je također istaknuo da se za vrijeme Tuđmanovih predsjedničkih mandata u predsjedničkoj rezidenciji na Pantovčaku nalazila Titova bista.
Pozvao na smirivanje tenzija
Na kraju je pozvao na smirivanje napetosti, međusobno uvažavanje i odgovorno ponašanje u javnom prostoru.
"Vukovar i Škabrnja zaslužuju dostojanstveno sjećanje, koje se ne smije kaljati poticanjem i produbljivanjem podjela koje, nažalost, i danas postoje u našem društvu", zaključio je Kolar.
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