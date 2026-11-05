Oglasio se i župan: "Ako su Keglevići nepoželjni zbog Tita, bi li bio nepoželjan i Franjo Tuđman?"

S druge strane, iz Keglevićeve straže odbacili su prozivke i optužbe za licemjerje, istaknuvši da su u Kumrovcu sudjelovali u okviru službenog protokola Županije, na Kolarov poziv. Naglasili su i da među njihovim članovima ima više od 40 hrvatskih branitelja koji su svoju odanost Hrvatskoj dokazali i sudjelovanjem u Domovinskom ratu.