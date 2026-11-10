HUBOL o smrti pacijenta u Jankomiru: "Smrt čovjeka nije municija za saborsko prepucavanje"

A od svih ostalih političkih stranaka HUBOL očekuje da odole iskušenju prikupljanja političkih bodova na tragediji jednog čovjeka. Ovo nije trenutak za navijanje, presuđivanje prije završetka istrage, lov na političke protivnike ni kolektivno optuživanje zdravstvenih radnika u psihijatrijskim ustanovama. Oni svakodnevno rade u iznimno zahtjevnim okolnostima, često s nedostatnim brojem ljudi, u smjenama, pod velikim psihičkim i fizičkim opterećenjem te u situacijama u kojima moraju reagirati na agresivno i nepredvidivo ponašanje pacijenata. To ni na koji način nije i ne smije biti bilo kakvo opravdanje za nasilje spram pacijenta ili nezakonito i neprofesionalno postupanje, ali država i osnivači moraju napokon preuzeti odgovornost za uvjete u kojima se psihijatrijska skrb pruža – za broj zaposlenih, njihovu edukaciju, sigurnost, jasne protokole i organizaciju rada. Dodatnu zabrinutost u ovom slučaju izaziva i plasiranje fotografija posljednjih trenutaka života pacijenta u medije, čime se otvara ozbiljno pitanje zaštite njegova dostojanstva, privatnosti i prava obitelji, ali i odgovornosti onih koji su takvu snimku učinili dostupnom medijima.