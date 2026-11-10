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HKMS

Nakon smrti pacijenta u Jankomiru oglasila se Komora: "Prekršeni su profesionalni i etički standardi"

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10. stu. 2026. 14:14
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09.11.2026., Zagreb - Prosvjed djelatnika Klinike za psihijatriju Jankomir. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

Iz Komore smatraju da ovaj tragični događaj mora otvoriti i širu raspravu o uvjetima rada u psihijatrijskoj skrbi, broju zaposlenih, edukaciji, postupanju u kriznim situacijama i zaštiti zdravstvenih radnika

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Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Hrvatska komora medicinskih sestara izražava duboku žalost zbog smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan i iskrenu sućut njegovoj obitelji. Objavljene snimke postupanja prema pacijentu zgrozile su hrvatske građane i iznimno su uznemirujuće. Snimke pokazuju primjenu mjera prisile prema pacijentu koje su zabranjene i krše profesionalne i etičke standarde zdravstvene skrbi za psihijatrijske pacijente. Za sve okolnosti ovog slučaja ključno je utvrditi punu individualnu odgovornost kao i odgovornost sustava.

Zaštita života, sigurnosti i dostojanstva pacijenta temeljna je profesionalna i etička obveza svake medicinske sestre i medicinskog tehničara. Istodobno Komora poziva da se odgovornost, kada bude utvrđena, individualizira te da se ovaj tragični događaj ne pretvori u kolektivnu osudu medicinskih sestara i tehničara. Tisuće medicinskih sestara i tehničara svakodnevno profesionalno i odgovorno skrbe za najteže pacijente, često u izrazito zahtjevnim okolnostima. Posebno na psihijatrijskim odjelima zdravstveni radnici susreću se s kriznim situacijama, agresijom i rizikom od ozljeda, zbog čega imaju pravo očekivati dovoljan broj zaposlenih, odgovarajuću edukaciju, jasne protokole i sustav koji štiti i pacijente i zdravstvene radnike.

Ovaj slučaj mora otvoriti i pitanje uvjeta rada, broja zaposlenih, edukacije, jasnih protokola i zaštite zdravstvenih radnika u kriznim situacijama. Sigurnost pacijenata i sigurnost zdravstvenih radnika nisu suprotstavljeni ciljevi – jedno bez drugoga nije moguće osigurati.

Komora ujedno apelira na odgovorno postupanje sa snimkama i fotografijama pacijenta. Javni interes da se utvrdi što se dogodilo ne znači nužno i potrebu javne objave fotografija najtežih trenutaka preminulog pacijenta. I nakon smrti pacijent ima pravo na dostojanstvo, a njegova obitelj na zaštitu od dodatne traumatizacije."

Teme
hkm jankomir smrt pacijenta

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