Nakon smrti pacijenta u Jankomiru oglasila se Komora: "Prekršeni su profesionalni i etički standardi"

Zaštita života, sigurnosti i dostojanstva pacijenta temeljna je profesionalna i etička obveza svake medicinske sestre i medicinskog tehničara. Istodobno Komora poziva da se odgovornost, kada bude utvrđena, individualizira te da se ovaj tragični događaj ne pretvori u kolektivnu osudu medicinskih sestara i tehničara. Tisuće medicinskih sestara i tehničara svakodnevno profesionalno i odgovorno skrbe za najteže pacijente, često u izrazito zahtjevnim okolnostima. Posebno na psihijatrijskim odjelima zdravstveni radnici susreću se s kriznim situacijama, agresijom i rizikom od ozljeda, zbog čega imaju pravo očekivati dovoljan broj zaposlenih, odgovarajuću edukaciju, jasne protokole i sustav koji štiti i pacijente i zdravstvene radnike.