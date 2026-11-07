Iz Mosta su nakon sjednice ponovili kako traže da se najprije utvrdi odgovornost za aferu Lika, ali i da istodobno predlažu i trajno rješenje kojim bi se pravo na pristup čistoj pitkoj vodi zaštitilo Ustavom. Ako za to ne bude političke volje u Hrvatskom saboru, o tome će, poručuju iz Mosta, odlučivati građani.