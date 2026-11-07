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U vrijeme kada smo sve više izloženi stresu i provodimo previše vremena pred ekranima, mnogi traže načine za opuštanje. Iako su saune i wellness centri sve popularniji, znanstvenici upozoravaju da bi obična topla kupka mogla imati brojne zdravstvene prednosti, a neka istraživanja sugeriraju da bi mogla biti čak i učinkovitija od saune.

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Istraživanje Sveučilišta u Oregonu pokazalo je da kupanje u toploj vodi može povoljnije utjecati na krvni tlak i određene pokazatelje imunološkog odgovora nego boravak u sauni. Druga istraživanja sugeriraju da bi učinci kupanja mogli biti usporedivi s nekim učincima aerobne tjelovježbe te da bi topla kupka mogla pomoći u snižavanju razine šećera u krvi, piše The Guardian.

Kako topla voda djeluje na organizam?

Znanstvenici sa Sveučilišta Manchester Metropolitan istražuju može li terapija toplom vodom ublažiti simptome periferne arterijske bolesti, poremećaja cirkulacije koji najčešće zahvaća noge i uzrokuje bolove pri hodanju.

U osmotjednom istraživanju sudjelovao je 75-godišnji Ken Heywood, kojemu je bolest dijagnosticirana još u 38. godini. Tri puta tjedno boravio je u vodi zagrijanoj na 40 stupnjeva.

Nakon završetka istraživanja primijetio je poboljšanje krvnog tlaka i sposobnosti hodanja. Ponovno je mogao šetati psa bez čestih zaustavljanja, pa čak i svladati uzbrdicu koja mu je ranije predstavljala velik problem.

„Krvni tlak mi se poboljšao, a hodanje svakako postalo lakše”, ispričao je.

Znanstvenik William Carey objašnjava da topla voda podiže tjelesnu temperaturu i potiče širenje krvnih žila, čime se povećava protok krvi prema koži. Takav učinak može biti koristan za cirkulaciju i zdravlje srca i krvnih žila.

Ipak, osobama sa zdravstvenim tegobama, osobito niskim krvnim tlakom, savjetuje da se prije redovitih vrućih kupki posavjetuju s liječnikom.

Koristi i za mentalno zdravlje

Osim fizičkih prednosti, kupanje u toploj vodi može pomoći u opuštanju i smanjenju svakodnevnog stresa.

Grace Booth, majka koja se kupa četiri do pet puta tjedno, kaže da joj kupka predstavlja rijetku priliku da se potpuno posveti sebi.

„Često imam osjećaj da stalno moram raditi nešto korisno. Kupanje je moje vrijeme za obavezno opuštanje”, objašnjava.

I Heywood je nakon istraživanja nastavio s tri kupke tjedno, uz fizioterapiju i tjelovježbu. Kaže da i dalje primjećuje pozitivne učinke.

Premda su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potvrdile dugoročne zdravstvene koristi, dosadašnji rezultati sugeriraju da obična topla kupka može biti jednostavan i pristupačan dodatak zdravim životnim navikama.