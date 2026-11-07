POSJET KOPRIVNICI
Milanović se opustio u Koprivnici: Otkrio na što je alergičan i kušao domaći liker
Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je u subotu Koprivnicu, gdje se pridružio građanima u proslavi 670. rođendana grada te obišao 50-ak štandova udruga i OPG-ova na manifestaciji „Kava s gradonačelnikom“, organiziranoj na središnjem Zrinskom trgu.
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U pratnji gradonačelnika Koprivnice i potpredsjednika Sabora Mišela Jakšića, Milanović je obišao pedesetak štandova na kojima su se predstavile koprivničke udruge, obrtnici i lokalni OPG-ovi, nudeći posjetiteljima domaće proizvode, jabuke, rukotvorine i druge radove. Najduže se zadržao na štandu Udruge za terapijsko jahanje „Osmijeh“ iz Peteranca, gdje se interesirao za njezin rad i aktivnosti, a za potrebe udruge tijekom manifestacije prikupljale su se donacije.
Predsjednik je, piše tportal, udruzi donirao novac, no ponuđene jabuke nije prihvatio.
Pritom je otkrio i zašto.
"Ne jedem ih, alergičan sam na jabuke, stvarno. Dođe to s godinama. I ne bi tu pomoglo ni terapijsko jahanje", našalio se Milanović.
Tijekom obilaska predsjednik je kušao i domaći liker od oraha kojim su ga ponudile žene iz koprivničkog Starigrada.
"Dobra je, dobra", kratko je komentirao nakon degustacije.
Milanovićev posjet održan je u sklopu cjelodnevnog programa kojim Koprivnica nastavlja obilježavanje Dana grada nakon središnje svečanosti održane ranije ovog tjedna.
U proslavu su uključeni i najmlađi Koprivničanci, polaznici gradskih dječjih vrtića i učenici osnovnih škola, koji su nastupali u glazbenom i plesnom programu, zajedno s Mažoretkinjama grada Koprivnice.
U sklopu manifestacije „Kava s gradonačelnikom“ građanima je do podneva bilo omogućeno besplatno ispijanje kave ili čaja u ugostiteljskim objektima u središtu grada.
Proslava 670. rođendana Koprivnice nastavlja se i u večernjim satima, kada će u sportskoj dvorani „Josip Samaržija – Bepo“ od 20 sati nastupiti popularna sarajevska grupa Plavi orkestar.
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