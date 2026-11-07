Milanović se opustio u Koprivnici: Otkrio na što je alergičan i kušao domaći liker

U pratnji gradonačelnika Koprivnice i potpredsjednika Sabora Mišela Jakšića, Milanović je obišao pedesetak štandova na kojima su se predstavile koprivničke udruge, obrtnici i lokalni OPG-ovi, nudeći posjetiteljima domaće proizvode, jabuke, rukotvorine i druge radove. Najduže se zadržao na štandu Udruge za terapijsko jahanje „Osmijeh“ iz Peteranca, gdje se interesirao za njezin rad i aktivnosti, a za potrebe udruge tijekom manifestacije prikupljale su se donacije.