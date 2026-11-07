Želite manje račune za struju? Stručnjak nam je otkrio što prvo trebate napraviti

"Najvažniji savjet je da energiju koristimo samo onda kada nam je stvarno potrebna. To zvuči jednostavno, ali upravo se u svakodnevnim navikama krije najveći potencijal za uštede. Prije razmišljanja o skupim investicijama potrebno je optimizirati korištenje postojećih uređaja. To znači koristiti perilice rublja i posuđa kada su dovoljno napunjene, gasiti uređaje koji nisu u uporabi, izbjegavati nepotrebno grijanje ili hlađenje prostora te pravilno podešavati temperature hladnjaka, zamrzivača i klima-uređaja", objašnjava Bišćan.