Open AI / ChatGPT

Jutarnja kava ili čaj mnogima su nezaobilazan dio dana, no napitak se često ohladi prije nego što ga stignemo popiti. Termošalice obećavaju da će ga satima održavati toplim, ali koliko su zapravo učinkovite i isplati li se za njih izdvojiti više novca?

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U emisiji Sliced Bread BBC Radija 4 fizičar Michael de Podesta i Kamisha Darroux, znanstvena savjetnica britanske organizacije za zaštitu potrošača Which?, objasnili su koje vrste šalica najbolje zadržavaju toplinu i na što treba obratiti pozornost pri kupnji.

Od pola sata do četiri sata

Kako bi usporedili učinkovitost različitih šalica, stručnjaci su kao polazište uzeli običnu keramičku šalicu s 300 mililitara kipuće vode.

Pokazalo se da napitak nakon pet minuta postaje dovoljno hladan za ispijanje, nakon 15 minuta postiže ugodnu temperaturu, a nakon otprilike pola sata već je prehladan za većinu ljubitelja kave i čaja.

Višekratne plastične šalice s poklopcem zadržavaju toplinu oko sat vremena, dok su modeli s dvostrukim stijenkama znatno učinkovitiji.

Takve termošalice najčešće imaju dvije stijenke od nehrđajućeg čelika između kojih se nalazi vakuum koji usporava gubitak topline. Pojedini modeli mogu održavati napitak toplim čak četiri sata.

Postoje i naprednije termošalice s trostrukim stijenkama i posebnim slojem voska koji najprije upija višak topline, a zatim je postupno oslobađa. Tako napitak brže postiže temperaturu ugodnu za ispijanje i zadržava je oko dva sata.

Najskuplju kategoriju čine pametne šalice s električnim grijanjem koje omogućuju podešavanje željene temperature i njezino održavanje nekoliko sati.

Kako spriječiti brzo hlađenje napitka?

Stručnjaci ističu da za dulje zadržavanje topline nije nužno kupovati najskuplju termošalicu.

Jedan od najvažnijih savjeta jest držati poklopac zatvorenim. Naime, otvorena šalica brže gubi toplinu zbog isparavanja i strujanja zraka.

Pomaže i veća količina napitka jer se veća masa tekućine sporije hladi. Koristan trik može biti i ispiranje šalice vrućom vodom prije ulijevanja kave ili čaja, iako je učinak takvog postupka relativno malen.

Na što paziti pri kupnji?

Testiranja britanske organizacije Which? pokazala su da su i povoljnije termošalice često izdržljive te dobro štite od prolijevanja.

Ipak, važno je provjeriti oblik otvora za piće. U teško dostupnim dijelovima mogu se zadržavati ostaci napitaka, osobito mlijeka, što s vremenom može uzrokovati neugodne mirise.

Treba obratiti pozornost i na upute za održavanje jer nisu sve termošalice prikladne za pranje u perilici posuđa. Ručno pranje često je sigurniji izbor kako voda ne bi prodrla između stijenki i oštetila izolaciju.

Stručnjaci preporučuju i provjeru oznake BPA-free, koja označava da proizvod ne sadrži bisfenol A, kemikaliju koja se koristi u proizvodnji određenih vrsta plastike i može predstavljati zdravstveni rizik. Alternativa su šalice od nehrđajućeg čelika.

Zaključak je jednostavan: Najskuplja termošalica nije nužno i najbolja. Pri odabiru su važniji kvaliteta izolacije, praktičnost, jednostavno čišćenje i način na koji ćete je svakodnevno koristiti.