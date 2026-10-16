Splitski gradonačelnik
Šuta se ispričao zbog ponašanja Torcide: "Jednostavno me bilo sram"
Gradonačelnik Tomislav Šuta jutros je na konferenciji za medije u Banovini osudio ponašanje Torcide kazavši da je "tijekom dijela utakmice osjećao sram".
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"Želim osuditi jučerašnji incident i povike u slavu Adolfa Hitlera i Auschwitza. Takvi povici jednostavno nisu prihvatljivi ni dopustivi u Splitu. Stoga u ovom trenutku, kao gradonačelnik Splita, mogu samo izraziti osudu i poručiti da se takve stvari više ne smiju ponavljati.
Šalje se vrlo loša poruka iz Splita nakon jučerašnje veličanstvene pobjede Hajduka i rezultata koji je ostvario nakon 16 godina. Utakmica je stvarno bila na visokoj razini. Nakon toga vidjeli smo i prekid tijekom utakmice.
U jednom trenutku, dok sam bio ondje, jednostavno me bilo sram, s obzirom na to da je riječ o europskoj utakmici i da šaljemo određenu sliku i poruku u svijet. Još jednom upućujem ispriku u ime grada Splita i nadam se da se takve stvari više neće ponavljati", kazao je Šuta, a prenosi Slobodna Dalmacija.
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