Šuta se ispričao zbog ponašanja Torcide: "Jednostavno me bilo sram"

U jednom trenutku, dok sam bio ondje, jednostavno me bilo sram, s obzirom na to da je riječ o europskoj utakmici i da šaljemo određenu sliku i poruku u svijet. Još jednom upućujem ispriku u ime grada Splita i nadam se da se takve stvari više neće ponavljati", kazao je Šuta, a prenosi Slobodna Dalmacija.