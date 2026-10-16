Oglas

Splitski gradonačelnik

Šuta se ispričao zbog ponašanja Torcide: "Jednostavno me bilo sram"

author
N1 Info
|
16. lis. 2026. 10:12
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
28.09.2025., Split - Konferencija za medije gradskog HDZ-a o rezultatima kotarskih izbora. Tomislav Suta Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Gradonačelnik Tomislav Šuta jutros je na konferenciji za medije u Banovini osudio ponašanje Torcide kazavši da je "tijekom dijela utakmice osjećao sram".

Oglas

"Želim osuditi jučerašnji incident i povike u slavu Adolfa Hitlera i Auschwitza. Takvi povici jednostavno nisu prihvatljivi ni dopustivi u Splitu. Stoga u ovom trenutku, kao gradonačelnik Splita, mogu samo izraziti osudu i poručiti da se takve stvari više ne smiju ponavljati.

Šalje se vrlo loša poruka iz Splita nakon jučerašnje veličanstvene pobjede Hajduka i rezultata koji je ostvario nakon 16 godina. Utakmica je stvarno bila na visokoj razini. Nakon toga vidjeli smo i prekid tijekom utakmice.

U jednom trenutku, dok sam bio ondje, jednostavno me bilo sram, s obzirom na to da je riječ o europskoj utakmici i da šaljemo određenu sliku i poruku u svijet. Još jednom upućujem ispriku u ime grada Splita i nadam se da se takve stvari više neće ponavljati", kazao je Šuta, a prenosi Slobodna Dalmacija.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
split tomislav šuta torcida

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ