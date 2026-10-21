još uvijek nema odluke
Oglasio se Pavlekov odvjetnik i otkrio detalje o izručenju: "Nije se oženio"
Bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza u pritvoru je u Kazahstanu - njegov odvjetnik otkrio je nove detalje.
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Vedran Pavlek još uvijek je u ekstradicijskom pritvoru i nije se oženio. Potvrdio je to za novinarku Dnevnika Nove TV Josipu Krajinović njegov odvjetnik u Kazahstanu Bakhytzhan Zhanarbayev.
Time je opovrgnuo informacije da se Pavlek u Kazahstanu i vjenčao, o čemu do sada nije bilo službenih informacija iz te države. Odvjetnik je danas posjetio Pavleka u zatvoru. Kaže - još uvijek nema odluke o hrvatskom zahtjevu za izručenjem.
"Što se tiče Vedrana Pavleka, mogu potvrditi da se nije vjenčao u Kazahstanu. Izgleda odlično i u izvrsnoj je fizičkoj formi. Ured glavnog tužitelja Republike Kazahstana još nije donio odluku o njegovu izručenju. Dokumentacija o izručenju još uvijek je na razmatranju", poručio je Zhanarbayev.
"I dalje se poduzimaju pravni koraci radi zaštite njegovih prava pred nadležnim tijelima u Kazahstanu", dodao je.
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