Novi obrat u slučaju Vedrana Pavleka: Odvjetnica mu otkazala punomoć

Pavlek se, međutim, i dalje nalazi izvan dosega hrvatskih institucija. "Još uvijek čekamo odluku kazahstanskih vlasti ono što sam rekao u prvom stupnju o izručenju odlučuje njihov glavni državni odvjetnik dakle u Kazahstanu, o eventualnoj žalbi bilo koje strane koja neće biti zadovoljna takvom odlukom odlučuje Vrhovni sud i ta je odluka nakon toga konačna", rekao je prije manje od mjesec dana ministar Damir Habijan.