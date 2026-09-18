AFERA U SKIJAŠKOM SAVEZU
Novi obrat u slučaju Vedrana Pavleka: Odvjetnica mu otkazala punomoć
Prošlo je 179 dana od kada su istražitelji policijskog USKOK-a pretražili kuću Vedrana Pavleka, koji se u to vrijeme nalazio izvan Hrvatske. Njegovo izručenje Hrvatskoj još nije riješeno.
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Pavlek u Kazahstanu čeka odluku o izručenju, dok je u Hrvatskoj ostao bez odvjetnice. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, Laura Valković otkazala mu je punomoć.
Pavlek je dobio odvjetnika po službenoj dužnosti, koji bi trebao nastaviti pripremati njegovu obranu.
Ni od Pavleka ni od njegovih odvjetnika zasad nema informacija, kao ni iz kazahstanskih institucija, nakon što je završio u ekstradicijskom pritvoru. Nema novih informacija ni o USKOK-ovoj zamolnici da ga se ispita u Kazahstanu.
Pavlek i dalje izvan dosega hrvatskih institucija
U Hrvatskoj se u međuvremenu nastavlja ispitivanje svjedoka, među kojima je i Ivica Kostelić. Kostelić je u četvrtak tijekom utrke na Bundeku odgovorio na pitanje Dnevnika Nove TV kako je doživio situaciju s Pavlekom.
"Molim vas, danas smo ovdje zbog drugih stvari, hvala", rekao je.
I dalje se provjerava sadržaj oko 120 tisuća dokumenata pronađenih na laptopu Vedrana Pavleka, kao i ostalih predmeta koji su mu oduzeti tijekom boravka u Turskoj.
"Mogu reći da mi u tom kaznenom postupku dobro stojimo", rekao je u svibnju glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
Pavlek se, međutim, i dalje nalazi izvan dosega hrvatskih institucija. "Još uvijek čekamo odluku kazahstanskih vlasti ono što sam rekao u prvom stupnju o izručenju odlučuje njihov glavni državni odvjetnik dakle u Kazahstanu, o eventualnoj žalbi bilo koje strane koja neće biti zadovoljna takvom odlukom odlučuje Vrhovni sud i ta je odluka nakon toga konačna", rekao je prije manje od mjesec dana ministar Damir Habijan.
U Hrvatskoj ga čeka istražni zatvor, dok mu je imovina blokirana nakon pokretanja istrage zbog sumnje u izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza.
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