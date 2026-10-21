dugo čekanje
Ogromni redovi na Rebru: Iz bolnice otkrili što se događa i kakve promjene uvode
KBC Zagreb reorganizira vađenje krvi i uvodi sustav za praćenje redova putem mobitela nakon što su pacijenti u utorak i srijedu od ranog jutra čekali ispred zgrade laboratorija na Rebru.
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Dnevnik.hr objavio je jutros duge redove ispred laboratorija. Čekanje je u ponedjeljak dodatno otežao kvar digitalnih displeja. Iz KBC-a Zagreb poručuju da razumiju koliko čekanje teško pada bolesnim i starijim osobama, ali ističu da su obradili sve pacijente koji su zatražili uslugu.
U KBC-u Zagreb se svakodnevno obavi vađenje krvi za približno 600 pacijenata. Podaci otkrivaju i glavni razlog gužvi: čak 90 posto pacijenata dolazi bez prethodne narudžbe, dok se naručuje tek njih oko 10 posto.
Zašto se većina pacijenata prima ujutro?
Prijam za većinu laboratorijskih pretraga organiziran je radnim danom od 6.30 do 8.30 sati, što je navedeno i u službenim uputama KBC-a Zagreb. Iz bolnice objašnjavaju da takav raspored proizlazi iz stručnih zahtjeva jer vrijeme uzimanja uzorka i priprema pacijenta utječu na pouzdanost nalaza.
Nakon jutarnjeg vađenja krvi slijedi analiza uzoraka, pa su nalazi rutinskih pretraga, navode, dostupni već oko 13 sati istoga dana. Opterećenje je veliko ponedjeljkom, kada u laboratorij stižu i uzorci prikupljani tijekom vikenda, među njima i oni za pretrage koje zahtijevaju 24-satno prikupljanje tjelesnih tekućina.
Iz bolnice pritom upozoravaju da velik dio posla čine pretrage koje pacijenti mogu obaviti i drugdje.
"Najveći dio opterećenja u radu laboratorija predstavljaju rutinske laboratorijske pretrage, koje je moguće obaviti i u drugim javnim zdravstvenim ustanovama u gradu Zagrebu, uključujući i domove zdravlja", ističu iz KBC-a Zagreb.
Korištenje tih mogućnosti, dodaju, moglo bi rasteretiti laboratorij na Rebru, u koji zbog visokospecijaliziranih pretraga dolaze pacijenti iz cijele Hrvatske.
Djeca, trudnice i onkološki bolesnici mogu doći bez naručivanja
Hitne pacijente zbrinjavaju prema medicinskim prioritetima, a djeci omogućuju vađenje krvi po dolasku, bez prethodnog naručivanja. Bez narudžbe mogu doći i trudnice te onkološki bolesnici.
Svjesni problema s kojima se građani suočavaju, iz uprave bolnice poručuju da su već poduzeli konkretne korake. U tijeku je reorganizacija rada službe za vađenje krvi kroz koju su osigurani dodatni administrativni djelatnici za upis pacijenata te dodatne medicinske sestre za uzorkovanje.
Također, u fazi je postavljanje suvremenog sustava za upravljanje redovima koji će pacijentima omogućiti praćenje stanja i primanje informacija putem mobilnih uređaja, čime bi se trebala smanjiti potreba za stajanjem u dugačkim fizičkim redovima.
'Zahvaljujemo pacijentima na strpljenju i razumijevanju. Naša je odgovornost osigurati da svaki pacijent dobije kvalitetnu i pouzdanu dijagnostičku uslugu, uz stalno nastojanje da put do nje bude što jednostavniji', poručuju iz KBC-a Zagreb.
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