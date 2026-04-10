GRAĐANSKA INICIJATIVA

Projekt spalionice na Rebru prijavljen EPPO-u, popis prijavljenih prilično je dug

Hina
10. tra. 2026. 13:01
Građanska inicijativa "Maksimir za Zagreb" predala je u petak Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) prijavu protiv Ministarstva zdravstva i KBC-a Zagreb zbog sumnje na pokušaj prijevare u slučaju projekta spalionice medicinskog otpada na Rebru.

"Sporno je što se projekt opasne medicinske spalionice pokušavao održati u narativu 'zelene' i 'waste-to-energy' investicije prihvatljive za europsko financiranje, iako dostupna službena dokumentacija pokazuje materijalni raskorak između tog narativa i njegove stvarne klasifikacije'', naveli su u priopćenju iz Građanske inicijative.

Kako su napomenuli, hrvatski propisi za infektivni medicinski otpad počivaju na logici zbrinjavanja, a ne energetskog oporavka.

Upravo zato, dodali su, postoji ozbiljna osnova za sumnju da je projekt prema tijelima financiranja i prema javnosti prikazivan kroz pravno i tehnički pogrešnu i obmanjujuću kvalifikaciju.

Koga su sve i za što prijavili

Kažu da je prijava je podnesena protiv Ministarstva zdravstva i KBC-a Zagreb iz razloga što su oni službeni nositelji projekta "koji je nastao te guran za vrijeme Vilija Beroša".

''Postoje sve osnove za sumnju da je ministarstvo sudjelovalo u 'održavanju projekta na životu' i nakon što su njegove ključne pravne, okolišne, tehničke i proceduralne manjkavosti postale očite i višekratno prijavljene, od strane stručnjaka i građana'', istaknuli su.

Prijava se odnosi i na Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, koje vodi postupak procjene utjecaja na okoliš (PUO).

"Unatoč ozbiljnim upozorenjima, više od 12 tisuća prigovora i izravno dostavljenim podnescima, projekt je i dalje ostavljen u stanju formalnog administrativnog preživljavanja, bez završne odluke u PUO postupku, iako je javna rasprava završila još 28. studenoga 2024.", naveli su.

Prijavljeni i Branko Bačić i Dunja Magaš

Građanska inicijativa "Maksimir za Zagreb" odgovornim smatra i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. To je ministarstvo, kako su istaknuli, trebalo zaustaviti projekt spalionice na Rebru zato što Zakon o prostornom uređenju ne dozvoljava spalionice unutar naseljenog mjesta.

"Još je teže to što su državna tajnica Dunja Magaš i ministar Branko Bačić objekt D10 spaljivanja otpada s dimnjakom od 25 metara u službenoj komunikaciji prikazivali kao pomoćni objekt zdravstvene namjene, dok se istodobno za isti objekt vode postupci za građevinu za gospodarenje otpadom", naglasili su.


Ocijenili su i da sustav ostavlja previše prostora za manipulaciju, netransparentnost i održavanje spornih projekata na životu, a da građani Zagreba već predugo dobivaju političke parole umjesto stvarnih odgovora.

"Europski porezni obveznici imaju pravo znati je li njihov novac bio doveden u vezu s projektom održavanim na pravno i činjenično spornoj osnovi", poručili su iz GI "Maksimir za Zagreb".

kbc rebro branko bačić eppo građanska inicijativa građanska inicijativa maksimir maksimir za zagreb ministarstvo zdravstva spalionica spalionica rebro vili beroš

