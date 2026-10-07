OPTEREĆENI SUSTAV
Medicinskih sestara sve je manje, a potrebe rastu: "Kada se čuje kolika je plaća, nitko neće raditi"
Domu zdravlja Primorsko-goranske županije trenutačno nedostaje 29 medicinskih sestara i tehničara, dok pacijenti upozoravaju da manjak kadra sve više otežava dostupnost skrbi, posebice u patronaži i pomoći u kući.
Nedostatak medicinskih sestara i tehničara problem je u cijeloj Hrvatskoj, a sve je izraženiji i u Primorsko-goranskoj županiji, posebice u obiteljskoj medicini i patronažnoj službi. Na problem su upozorili i građani koji ovise o pomoći i njezi u vlastitom domu, među njima i osobe s invaliditetom.
Ivan Milatić iz Rijeke, osoba sa stopostotnim invaliditetom, upozorio je na stanje u patronažnoj službi i skrbi za starije.
"Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ostao je praktično bez patronažnih sestara, jer ih je osam dalo otkaz od početka godine do danas. Svega tri osobe rade previjanje i vađenje krvi po domovima oboljelih, a korisnika ima svaki dan sve više", rekao je Milatić Sanji Gašpert iz Novog lista.
"Nitko neće raditi kada čuje kolika je plaća"
Upozorio je i na stanje u Domu za starije osobe Kantrida, gdje, prema njegovim riječima, sedam terenskih radnica skrbi za 80 korisnika. Njegovateljice za taj posao, kako navodi, primaju oko 1100 eura mjesečno, dok gerontodomaćice zarađuju još manje.
"Zahtjeva za pomoć u kući ima na dnevnoj bazi, ali kada se čuje kolika je plaća, nitko neće raditi. Problem je i taj da većina korisnika usluge ima pravo na dva sata dnevno, ali kako nema kadra, nema tko niti raditi", rekao je.
Nedostaje 29 sestara i tehničara
Domu zdravlja PGŽ-a trenutačno nedostaje 29 medicinskih sestara i tehničara, najviše u obiteljskoj medicini i patronaži.
Primorsko-goranska županija problem pokušava ublažiti kroz tri mjere: zadržavanje zaposlenika putem sestrinskog bonusa, nastavak financiranja specijalizacija i stipendije za mlade koji se žele obrazovati za medicinske sestre i tehničare.
Oko 350 zdravstvenih radnika posljednja će tri mjeseca ove godine primati dodatnih 250 eura neto mjesečno. Župan Ivica Lukanović najavio je i nastavak sestrinskog bonusa tijekom cijele 2027. godine.
Iz Doma zdravlja PGŽ-a kažu da su svjesni problema s kojima se građani susreću, ali ističu da trenutačno nema većih poteškoća u pružanju patronažne skrbi.
"Od početka godine zabilježili smo odlazak sedam patronažnih sestara, uz dolazak dviju novih. Unatoč fluktuaciji kadrova, koja je normalan dio funkcioniranja velikih zdravstvenih sustava kao što je Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, trenutno nema zapreka u pružanju patronažne skrbi – svi su tereni u mreži pokriveni, a skrb se pacijentima pruža redovito", poručili su za Novi list.
"Manjak medicinskih sestara dugogodišnji je problem na razini države"
Iz Doma zdravlja također odbacuju tvrdnju da zdravstvenu njegu u kući trenutačno obavljaju samo tri medicinske sestre.
"U mreži Doma zdravlja radi svih dvadeset medicinskih sestara za zdravstvenu njegu u kući, sve su na svojim radilištima i obavljaju puni opseg poslova prema nalozima liječnika", navode.
Dodaju da je manjak medicinskih sestara dugogodišnji problem na razini cijele države te očekuju reakciju Ministarstva zdravstva i Vlade kroz korekcije koeficijenata i druge mjere.
Objavljen natječaj za 29 radnih mjesta
Dom zdravlja PGŽ-a objavio je natječaj za popunu svih 29 otvorenih radnih mjesta medicinskih sestara i tehničara. Riječ je o poslovima u obiteljskoj medicini, patronažnoj zdravstvenoj zaštiti i skrbi, zdravstvenoj i općoj njezi, dijalizi te promociji mentalnog zdravlja.
Od ukupno 29 mjesta, 20 je otvoreno na određeno, a devet na neodređeno vrijeme. Radna mjesta dostupna su u ispostavama u Rijeci, Opatiji, Crikvenici, Delnicama, Vrbovskom, Krku i Malom Lošinju, piše Novi list.
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