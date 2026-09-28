štrajk u zagrebu
VIDEO / Kako se građani probijaju do Rebra? "Nema parkinga, ljudi se snalaze kako tko zna"
Štrajk u zagrebačkom javnom prijevozu stvorio je problem pacijentima koji dolaze na preglede u bolnice.
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Naša Katarina Plantak provjerila je kakva je situacija u blizini najveće zagrebačke bolnice, KBC-a Rebro.
Povećan je broj osobnih automobila i taksi vozila, a veliki je broj i sanitetskih vozila.
Građani su našoj reporterki otkrili kako su kretali prema bolnici znatno ranije nego što bi inače, sve kako bi na vrijeme stigli na dogovorene preglede.
Cijene taksija nisu pretjerano visoke, kažu građani.
Gospođa koja je razgovarala s našom reporterkom kaže kako je gužva veća nego inače. Od Bukovca do Rebra trebalo joj je, kaže 40 minuta.
Druga je automobil ostavila kod stadiona u Maksimiru i prema Rebru će dalje taksijem, a što se tiče gužve, kaže da ne vidi razliku u odnosu na inače.
"Ljudi se snalaze kako tko zna. Došli smo autom, ali nema parkinga pa sad kako možemo - pješke", kaže jedna od sugovornica naše reporterke.
Situacija u Vinogradskoj
Pacijenti kasne na preglede i u Vinogradsku bolnicu oko koje je vrlo gust promet, piše HRT. Do KBC-a Sestre milosrdnice inače voze autobusi, a bolnica se nalazi i u neposrednoj blizini tramvajske zone.
Problema s dolaskom na posao bilo je i među zaposlenicima bolnice. Iz KBC-a su potvrdili da je ujutro bilo pojedinačnih kašnjenja, ali da su se za takvu situaciju organizacijski pripremili.
Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić potvrdio je da su svi zaposlenici stigli na posao te da bolnica radi normalno. "Svi naši zaposlenici sada su na poslu i bolnica radi 24 sata na dan. One koji su kasnili pričekali su zaposlenici iz prethodne smjene i preuzeli stvar, tako da našim građanima možemo reći da bolnica definitivno radi najnormalnije", rekao je Vagić.
Hitne službe funkcioniraju bez poteškoća, a u bolnici su spremni i na kašnjenja pacijenata tijekom dana. Iz bolnice ne planiraju otkazivati zakazane preglede zbog problema u prometu. Moguće je, međutim, da dio pacijenata sam otkaže dolazak jer zbog štrajka ne može stići do bolnice. Prema Vagićevim riječima, takvih slučajeva nema mnogo.
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