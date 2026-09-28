VIDEO / Kako se građani probijaju do Rebra? "Nema parkinga, ljudi se snalaze kako tko zna"

Ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Davor Vagić potvrdio je da su svi zaposlenici stigli na posao te da bolnica radi normalno. "Svi naši zaposlenici sada su na poslu i bolnica radi 24 sata na dan. One koji su kasnili pričekali su zaposlenici iz prethodne smjene i preuzeli stvar, tako da našim građanima možemo reći da bolnica definitivno radi najnormalnije", rekao je Vagić.