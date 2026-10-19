Vlada ne odustaje od sidrenih cijena: Evo koje će usluge biti izuzete od novih pravila

Na novinarsko pitanje ima li prostora da se uvaže zahtjevi primjerice mikro poduzetnika, za koje primjena pravilnika znači dodatnu administraciju, rekao je kako su otvoreni i uvijek su bili za konstruktivni dijalog. Pozvao je sve i male i mikro poduzetnike da ostave svoje komentare u javnom savjetovanju koje traje do 13. studenog.