glas poduzetnika
Stižu nova poskupljenja? Poduzetnici zbog dodatnih troškova najavljuju dizanje cijena
Udruga Glas poduzetnika (UGP), u petak je upozorila kako zbog troškova objave baznih cijena i objave cjenika, poduzetnici najavljuju dizanje cijena.
Članica Upravnog odbora UGP-a Kristina Bakula, na konferenciji za novinare ispred Ministarstva gospodarstva predstavila je rezultate analize vezane uz troškove objave cjenika na mrežnim stranicama i objavu baznih cijena koju je za UGP izradila Leonarda Srdelić, predavačica na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa.
Oni pokazuju da 49 posto anketiranih poduzetnika najavljuje podizanje cijena, a 28 posto razmišlja o zatvaranju poslovanja.
Za oko 86 tisuća poduzetnika, prema konzervativnoj procjeni UGP-a, obveze isticanja bazne cijene i objave cjenika na webu u prvoj godini ukupno će koštati više od 91 milijuna eura.
Analiza učinaka obveza vezanih uz bazne cijene temelji se na službenim podacima Eurostata, Porezne uprave i DZS-a te upitniku UGP-a koji je ispunilo 899 poduzetnika.
Analiza procjenjuje i da su poduzetnici na pripreme za obveze prema odlukama iz rujna, koje se sada zamjenjuju, već potrošili između 20 i 43 milijuna eura.
"Umjesto da ulažu u razvoj poslovanja, radnike, razvoj poduzeća, poduzetnici ulažu u besmislene zahtjeve koji ne postoje niti u jednoj drugoj državi Europske unije", rekla je Bakula.
Analiza je pokazala i kako nove obveze 23 puta više koštaju male poduzetnike i obrtnike u odnosu na veće poslovne subjekte, upozorila je Bakula. Tvrdi da mnogi obrtnici objavljuju zatvaranje obrta.
Za poduzetnike, kako je rekla, otvaranje svakog antiinflacijskog paketa predstavlja otvaranje Pandorine kutije gdje ih dočekaju novi troškovi.
UGP stoga od vlade i Ministarstva gospodarstva traži da prije donošenja bilo kakve odluke, načine procjenu troška.
Zamjenica predsjednika UGP-a Lana Šiljeg rekla je da je kod donošenja novih propisa bitno koliko će koštati poduzetnike i koja je od toga korist. Tvrdi da je UGP tražio od Ministarstva gospodarstva analizu primjene pravilnika o isticanju baznih cijena proizvoda i načinu objave cjenika, ali da mu je odgovoreno kako analiza nije provedena.
"Nije li obveza države osigurati analize utjecaja i procjene učinka na sektor na koji se propisi odnose?", pita Šiljeg.
Zabrinjavajuće je, kazala je, što je UGP-ova analiza pokazala kako 49 posto malih poduzetnika zbog dodatnih troškova planira dići cijene. To su primjerice cvjećari, frizeri i škole stranih jezika.
Naime, analiza je pokazala da je mali poduzetnik s do deset zaposlenih, do 23 puta više opterećen nego velike firme, što Šiljeg smatra alarmantnim.
Kazala je kako se postavlja pitanje hoće li objava baznih cijena i cjenika zaista zaštititi potrošače.
Troškovi za male i srednje poduzetnike u 2027. procjenjuju se na 200 milijuna eura
Predsjednik UGP-a Bruno Samardžić upozorio je i na najavu povećanja paušala za iznajmljivače, paušala za obrtnike, najavu uvođenja fiskalizacije 2.0 za obrtnike te uvođenje dodatnih troškova zaštite na radu za srednje poduzetnike.
Kada se sve to zbroji, konzervativna procjena je minimalno 200 milijuna eura troškova za male i srednje poduzetnike u 2027. godini, rekao je.
Stoga pita vladu i ministarstvo kako misle da će povećanje troškova od 200 milijuna eura utjecati na cijene usluga u Hrvatskoj, kako će to smanjiti inflaciju i kakva je to antiinflacijska mjera?
Upitan koji su daljnji UGP-ovi koraci, Samardžić je rekao kako će nastaviti stvarati pritisak i ukazivati na probleme.
Pravila o obveznoj isticanja sidrenih/baznih cijena i objave cjenika stupaju na snagu 17. studenoga ove godine. Od tada će trgovci na malo i pružatelji usluga morati uz trenutnu cijenu isticati i dodatnu (baznu) cijenu koja je za isti proizvod ili uslugu vrijedila 10. rujna 2026. godine. Za proizvode koji su uvršteni u ponudu nakon tog datuma, uzima se cijena s dana kada su prvi put bili u ponudi, uz naznaku tog datuma.
Obveza objave cjenika na webu odnosi se na trgovce i pružatelje usluga koji imaju uspostavljene mrežne stranice. Cjenik usluga morat će objavljivati kod svake promjene cijene.
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