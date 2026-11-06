Stižu nova poskupljenja? Poduzetnici zbog dodatnih troškova najavljuju dizanje cijena

Zamjenica predsjednika UGP-a Lana Šiljeg rekla je da je kod donošenja novih propisa bitno koliko će koštati poduzetnike i koja je od toga korist. Tvrdi da je UGP tražio od Ministarstva gospodarstva analizu primjene pravilnika o isticanju baznih cijena proizvoda i načinu objave cjenika, ali da mu je odgovoreno kako analiza nije provedena.