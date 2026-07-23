"bura među ugostiteljima"
Oreščanin: Napravili smo anketu na otocima i obali. Prosječan pad prometa je između 20 i 40 posto!
Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak komentirao Vladine nove poreze te razgovore s vladajućima.
Dražen Oreščanin rekao je da je nakon sastanka s ministrom financija Tomislavom Ćorićem predana peticija i zahtjev da se odustane od povećanja nameta te da se prije bilo kakvih promjena napravi analiza učinka na male i srednje poduzetnike.
"Negativan publicitet"
"Tražili smo i da, ako dođe do povećanja nameta, da se smanje drugi nameti kako se ukupno opterećenje građana i poduzetnika ne bi povećavalo. Iz Ministarstva smo krajem lipnja dobili odgovor, a taj odgovor je da su naši prijedlozi uzeti na razmatranje. Nemamo više informacija o tome. Očekujemo konačan prijedlog antiinflacijskih mjera koji bi trebao krenuti u javno savjetovanje. Vidjet ćemo hoće li se ti naši prijedlozi prije javnog savjetovanja prihvatiti. Neslužbeno je došlo do nas da predlagači zakona i vladajuća politika izbjegavaju tu temu jer im donosi negativan publicitet."
"Ljudi su jako iziritirani"
"Ljudi su jako iziritirani ovakvim postupcima i na to se nadovezalo još nekoliko drugih stvari. Pritisak da se krene s organizacijom prosvjeda dosta je velik, realno je to očekivati u rujnu ako ne bude bilo pozitivnih rezultata na naše zahtjeve. Naša je obveza iscrpiti mogućnosti što se tiče pregovora. Ako ti pregovori ne budu dali rezultate, sljedeći korak je prosvjed", dodao je.
Oreščanin ističe da čelnici Ministarstva turizma i HTZ-a imputiraju kako su mali iznajmljivači problem hrvatskog turizma i razlog što je sezona podbacila.
"Broj dolazaka turista nije transparentan"
"Ljudima to jako smeta jer su svjesni da mali iznajmljivač nema nikakvu podršku, nego plaćaju pristojbe, poreze i sve što treba plaćati, a njihov odnos s ljudima i ponuda dovode goste u Hrvatsku. Kako je sve enormno poskupjelo, to je rezultiralo time da se sve cijene podižu, a zbog toga je i smanjena ukupna konkurentnost i broj turista. Broj dolazaka turista nije transparentan."
Bura među ugostiteljima
Dodaje da ne može znati manipulira li se podacima o broju dolazaka turista.
"Napravili smo anketu na otocima i jadranskoj obali, u prvoj polovici sprnja prosječan pad prometa je između 20 i 40 posto, to je velik pad i normalno je da su ljudi nezadovoljni."
Naveo je i još jedan problem koji je izazvao dosta bure među ugostiteljima.
"Traže dlaku u jajetu"
"Došlo je do zatvaranja i pečaćenja ugostiteljskih objekata od strane porezne inspekcije zbog prekršaja od, recimo, neizdavanja računa od osam eura do četiri eura viška u blagajni. Nekoliko lokala u Šibeniku je zatvoreno, zapečaćena je legendarna slastičarnica Hajduk u Splitu i još mnogi drugi objekti. Od lipnja dobivamo reakcije da je pritisak inspekcija cijelu godinu strašan, ima inspekcija tri puta više nego ikada, traže dlaku u jajetu i kao da žele onemogućiti ljudima da rade. Ugostiteljski sektor na cijelom Jadranu užasno je revoltiran zbog toga. Ne znam što je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi i Državnom inspektoratu u glavama i što time žele napraviti. Ima jako puno reakcija paušalnih obrtnika koji će zatvoriti obrte ako ovo prođe, iznajmljivača koji prestaju iznajmljivati, bit će puno ugostitelja koji će zatvarati objekte. Problem svakoj vlasti su ljudi koji su slobodni, neovisni i nisu korumpirani i što je manje takvih ljudi, lakše je upravljati državom."
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