"Došlo je do zatvaranja i pečaćenja ugostiteljskih objekata od strane porezne inspekcije zbog prekršaja od, recimo, neizdavanja računa od osam eura do četiri eura viška u blagajni. Nekoliko lokala u Šibeniku je zatvoreno, zapečaćena je legendarna slastičarnica Hajduk u Splitu i još mnogi drugi objekti. Od lipnja dobivamo reakcije da je pritisak inspekcija cijelu godinu strašan, ima inspekcija tri puta više nego ikada, traže dlaku u jajetu i kao da žele onemogućiti ljudima da rade. Ugostiteljski sektor na cijelom Jadranu užasno je revoltiran zbog toga. Ne znam što je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi i Državnom inspektoratu u glavama i što time žele napraviti. Ima jako puno reakcija paušalnih obrtnika koji će zatvoriti obrte ako ovo prođe, iznajmljivača koji prestaju iznajmljivati, bit će puno ugostitelja koji će zatvarati objekte. Problem svakoj vlasti su ljudi koji su slobodni, neovisni i nisu korumpirani i što je manje takvih ljudi, lakše je upravljati državom."