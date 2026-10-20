Slavko Midzor / Pixsell, N1

Udruga Glas poduzetnika (UGP) zatražila je u utorak od Ministarstva gospodarstva razjašnjenje koliko će primjena pravilnika o isticanju baznih cijena i cjenika proizvoda koštati obrtnike, mikro i male poduzetnike i tko će taj trošak na kraju platiti, ističući da se inflacija ne zaustavlja novom birokracijom.

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Sidrene cijene prestaju vrijediti 17. studenoga, ali administrativne obveze ostaju kroz sustav baznih cijena i objavu cjenika, podsjeća UGP.

Napominjući kako ministarstvo tvrdi da je riječ o minimalnom trošku, UGP poručuje da, ako je trošak minimalan, ministarstvo pokaže izračun, ako je mjera razmjerna da pokaže analizu učinka na malo gospodarstvo te ako koristi nadmašuju troškove, neka objavi računicu.

"Koliko koštaju prilagodbe cjenika, mrežnih stranica i računalnih programa? Koliko dodatnih radnih sati nastaje? Koliko će obrtnika i mikro poduzetnika morati angažirati vanjsku pomoć?", pita UGP, domećući kako je umjesto odgovora na ta pitanja dobivao prezentacije o koristima za potrošače te inspekcijski nadzor i državno praćenje tržišta.

UGP posebno zabrinjava izjava državnog tajnika Ivana Rakocije da oni koji su dosad poslovali transparentno i pošteno neće imati primjedbe na uvođenje pravilnika.

Poduzetnik može uredno plaćati poreze, poštovati propise i transparentno poslovati, a istodobno potpuno legitimno pitati koliko ga nova obveza košta, je li razmjerna i postoji li manje opterećujuće rješenje, ističe UGP, napominjući kako su transparentnost poslovanja i kvaliteta propisa dvije različite stvari.

"Upravo će oni koji posluju zakonito i transparentno snositi troškove prilagodbe cjenika, mrežnih stranica, poslovnih sustava i dodatnog administrativnog rada", tvrdi udruga.

Želi li vlada ozbiljno govoriti o inflaciji, mora analizirati sve njezine izvore uključujući energiju, troškove rada, domaću potražnju i fiskalnu politiku države, kaže UGP. Mjere koje se predstavljaju kao zaštita potrošača, bez jasne analize troška, učinka i alternativa, ostaju regulatorna kozmetika, dodaje.

Udruga ostaje pri zahtjevu da se obrtnike te mikro, male i srednje poduzetnike izuzme od obveze baznih cijena i dodatnih digitalnih obveza.

Od ministra gospodarstva Ante Šušnjara traže da pokaže računicu.

"Ne možete nam propisati račun, a odbijati pokazati računicu. Ne možete govoriti o dijalogu, a birati koga ćete saslušati i ne možete legitimnu primjedbu na propis predstavljati kao pitanje poštenja onih koji ga moraju provoditi i plaćati", poručuje UGP.