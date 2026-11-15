Pogrebnici upozoravaju: Komunalna poduzeća konkuriraju nam javnim novcem, a gubitke na kraju plaćaju građani

Sapanjoš kao jedan od ključnih problema ističe to što komunalna poduzeća, uz održavanje groblja i druge komunalne poslove, obavljaju i gospodarske pogrebničke usluge koje nude na tržištu. Tvrdi da neka od njih za takvu djelatnost nisu odgovarajuće registrirana, da koriste vozila koja nisu usklađena s propisima te da ne vode odvojeno računovodstvo za komunalne i pogrebničke poslove jer je to zakonom propisano.