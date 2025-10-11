Do sada neviđeno u Hrvatskoj: Direktore riječkih komunalnih poduzeća tražit će headhunting agencija

– Od prvog dana jasno sam rekla da komunalni sustav mora biti transparentan, učinkovit i usmjeren na građane, a to je moguće jedino ako ga vode kompetentni, odgovorni i motivirani ljudi. Ovo nije samo formalnost, nego važan korak prema ozdravljenju sustava koji je godinama bio zapušten. Komunalna društva moraju postati istinski servis građana. Također, u ovom procesu neće biti mjesta za političku podobnost, već isključivo za sposobnost, iskustvo i rezultate. Želim da na čelu tih tvrtki budu ljudi koji razumiju da je njihova dužnost služiti javnom interesu i da svaki euro u komunalnom sustavu mora biti uložen tako da građani to osjete kroz bolju, bržu i kvalitetniju uslugu. Naš cilj je moderan, učinkovit i otvoren komunalni sustav koji će biti ponos Rijeke, a ne njezino opterećenje. Ovo je važan iskorak prema odgovornijem i poštenijem upravljanju gradskim resursima – i to dugujemo svim Riječankama i Riječanima, izjavila je gradonačelnica Rinčić.