Predizborno obećanje Rinčić
Do sada neviđeno u Hrvatskoj: Direktore riječkih komunalnih poduzeća tražit će headhunting agencija
Natječaji za direktore Vodovoda i kanalizacije, Čistoće, Kozale, Autotroleja, Poslovnih sustava i Rijeka plusa otvoreni su 60 dana.
Ono što je najavljeno u izbornoj kampanji Ive Rinčić, ali i u nekoliko navrata nakon njezinog preuzimanja Korza 16, ostvarilo se – raspisan je javni natječaj za direktore Vodovoda i kanalizacije, Čistoće, Komunalnog društva Kozala, Autotroleja, Poslovnih sustava i Rijeka plusa, piše Novi list.
Jednako tako bilo je naglašeno da se neće raspisivati natječaj za direktora Energa jer je Marko Križanec uspješno položio prijemni ispit kod nove riječke vlasti s obrazloženjem da je njegova vizija zadovoljavajuća. Nije da nije bilo kadrovskih promjena i prije raspisivanja javnog natječaja jer je najprije smijenjen direktor Autotroleja Robert Mrvčić, nakon toga je zahvaljeno na suradnji direktoru Rijeka plusa Željku Smojveru. Na njihova mjesta kao vršitelji dužnosti imenovani su Dijana Trošelj i Vlado Mezak. Direktor Vodovoda i kanalizacije Andrej Marochini sam je dao ostavku nakon problema koje je prouzročila obilna kiša, ali u nedostatku boljeg rješenja, Marochini će biti vršitelj dužnosti direktora do izbora novog direktora.
U ViK-u i zamjenik
U Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet navode da je raspisan javni natječaj za gradske tvrtke koje su u jedinom ili većinskom vlasništvu Grada Rijeke.
– Skupštine Društva donijele su odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora društva. S obzirom na specifičnu zakonsku regulativu iz područja vodnoga gospodarstva, za društvo KD VIK d.o.o. donesena je odluka i o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje zamjenika direktora društva. Procedura objavljivanja pa kasnije prikupljanja prijava u nadležnosti su svakog društva zasebno. Prema odlukama skupština, svako društvo dužno je objaviti oglas o provođenju natječaja u javnom glasilu, a sam tekst natječaja na svojim internetskim stranicama. Prema informacijama iz Društava, svi natječaji za direktore bit će otvoreni 60 dana, pojasnili su u resornom gradskom odjelu.
Kada su najavljeni javni natječaji, riječka gradonačelnica Iva Rinčić najavila je i da će u animaciji kandidata pomoći head hunting agencija, naglasivši da je to veliki iskorak budući da to do sada nije napravila ni jedna lokalna samouprava u Hrvatskoj.
– Paralelno s objavom natječaja za izbor i imenovanje direktora, također temeljem odluka Skupština društava, društva provode postupke jednostavne nabave za uslugu specijalizirane agencije za pronalaženje i selekciju rukovodećeg kadra (‘headhunting’) radi izbora novog direktora Društva. S obzirom na to da su rokovi za dostavu ponuda i odabir agencije znatnije kraći nego rok za dostavu ponuda na natječaj za izbor i imenovanje direktora, odabrana agencija imat će dovoljno vremena za izvršenje svoje usluge, pojašnjavaju u Upravnom odjelu za komunalni sustav. Prema raspisanom natječaju rok za dostavu prijava je 20. listopada 2025. godine.
Pregled tržišta
Obaveza agencije, prema dokumentaciji o nabavi društava su kratki pregled društva i poslovnog okruženja. Agencija treba izvršiti brzi pregled poslovanja društva, trenutne problematike i izazova temeljem javno objavljenih izvješća i dokumentacije naručitelja, definiranje profila kandidata.
– Obveze su i utvrđivanje posebnih karakteristika, kompetencija i iskustva koje kandidat za funkciju direktora mora posjedovati, istraživanje tržišta rada i pristup kandidatima. Potrebno je izvršiti pregled tržišta rada i uspostaviti izravan kontakt s potencijalnim kandidatima, provesti lobiranje kandidata da se jave na natječaj, osigurati da se na objavljeni javni natječaj prijave najmanje tri kandidata koji ispunjavaju sve propisane uvjete natječaja. Dakle, nakon odabira sukladno rokovima utvrđenim dokumentacijom o nabavi, Agencija je dužna obaviti sva tri zadatka, a jedan od tih zadataka je i prema informacijama koje posjeduju i životopisima koja su im dostupna, odabrati najmanje tri kandidata s kojim su dužni uspostaviti kontakt te osigurati da se jave na natječaj za izbor i imenovanje direktora, no pored navedenog natječaj je javno objavljen i svi kandidati koji ispunjavaju uvjete slobodni su se javiti na isti. Konačni odabir kandidata je na samoj skupštini društva, zaključili su u Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet.
Jedan od načina za privlačenje kandidata je i odluka riječke vlasti da se plaće direktorima povećaju na one koje imaju zamjenici riječke gradonačelnice, a riječ je o oko 3.500 eura neto.
Rinčić: U ovom procesu nema mjesta za političku podobnost
Gradonačelnica Iva Rinčić kaže da je raspisivanje natječaja za odabir direktora riječkih komunalnih društava korak koji je najavila i sada ga i dosljedno provodi.
– Od prvog dana jasno sam rekla da komunalni sustav mora biti transparentan, učinkovit i usmjeren na građane, a to je moguće jedino ako ga vode kompetentni, odgovorni i motivirani ljudi. Ovo nije samo formalnost, nego važan korak prema ozdravljenju sustava koji je godinama bio zapušten. Komunalna društva moraju postati istinski servis građana. Također, u ovom procesu neće biti mjesta za političku podobnost, već isključivo za sposobnost, iskustvo i rezultate. Želim da na čelu tih tvrtki budu ljudi koji razumiju da je njihova dužnost služiti javnom interesu i da svaki euro u komunalnom sustavu mora biti uložen tako da građani to osjete kroz bolju, bržu i kvalitetniju uslugu. Naš cilj je moderan, učinkovit i otvoren komunalni sustav koji će biti ponos Rijeke, a ne njezino opterećenje. Ovo je važan iskorak prema odgovornijem i poštenijem upravljanju gradskim resursima – i to dugujemo svim Riječankama i Riječanima, izjavila je gradonačelnica Rinčić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare