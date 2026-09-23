Štrajk u najavi: Koliko su plaćeni komunalci, grobari, cestari, vozači Čistoće...

U slučaju najmanje isplaćene plaće radnik je iz Zagreba, u tom je mjesecu bio 10 dana na godišnjem odmoru. S druge strane, najveća isplaćena plaća je vozaču koji je cijeli mjesec radio u 3. smjeni, imao je 7 prekovremenih sati, na posao putuje iz Zagorja za što prima dodatak za prijevoz od 157,17 eura, te također ima porezni odbitak od 1.920 eura za 4 uzdržavana člana obitelji.